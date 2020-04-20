偷車賊被捕後語出驚人 出獄後多間公司百萬年薪搶人

廣西南寧市一名偷車賊被捕後曾經說：「這輩子不可能打工」、「（看守所）裡面的人個個都是人才，說話又好聽，超喜歡在裡面」。周立齊出獄了。他因搶劫罪與盜竊罪被判四年六個月，如今刑滿釋放，接他出獄的除了家人，還有多間網紅經紀公司的負責人冀與周立齊簽約，因為當年那幾句無心之語，周立齊可謂紅遍了大江南北，有人甚至出到300萬元（人民幣，下同）年薪，約合新台幣1260萬元，捧他當網路主播。

據星島網，一周前，周立齊即將被釋放的消息一出來就上了微博熱搜，在4月18日這天，當他正式出獄的時候，更是輕輕鬆鬆衝上熱搜榜單第一的寶座，秒殺各路大明星。還有更令人怎想不到的，周立齊出獄當天，有多家網紅經紀公司開著保時捷和瑪莎拉蒂到現場等候，各種好事紛至沓來，200萬簽約、合作開發、直播分紅等等。

周立齊的哥哥說：「目前為止已經有30多家網紅公司接觸過他們家屬，200萬、300萬的簽約價都有人提過。」

對於弟弟的境遇，這位兄長表示，家裡一共6個孩子，弟弟只上到小學三年級，下半學期都沒有上完。不過，在他看來，弟弟是很有頭腦的人，令他有些惋惜的是，弟弟走上社會後，「沒有遇到好人引導他走上正途。」

不過當時大家都沒有見到周立齊本人，監獄方面說，考慮到疫情防控，周某已經於早上6點半由戶籍地司法所接回，目前應該是還在隔離當中。

不管怎麼說，周立齊人氣旺盛，而且未來「錢途無量」，有大陸網友戲稱：出獄即巔峰！但是，回顧周立齊的人生經歷，可以說是劣跡斑斑。1984年12月27日，周立齊出生在廣西南寧一戶普通家庭裡。由於家裡條件不好，周立齊學習也不上心，小學沒畢業就出來了，但這麼小的年紀也幹不了什麼活，就做些「偷雞摸狗」之事。

後來在這條「不歸路」上越走越遠，周立齊便以綽號阿三行走「江湖」。當時南寧市限摩，電瓶車開始流行起來，電瓶車結構簡單，價格也不低，於是成了周立齊偷盜的首選目標。

周立齊對各種型號的鎖具那是「手到鎖開」，而且他對每個品牌的電瓶車的價位諳熟於胸，1000元以下的他是看不上的，畢竟賺的不多。有了「一技之長」，又有了具體目標，周立齊開始放開手腳幹起來，據他後來說，自己得手的電瓶車不低於1000輛，獲得的電瓶更是數不勝數，周立齊也被南寧人稱為「電瓶車終結者」。周立齊在短短幾年被抓進去三次，但依舊是屢教不改。