快訊

和泰汽車集團總裁蘇燕輝19日辭世 享耆壽93歲

敦睦艦隊高雄確診9例 足跡再增14地點含百貨、大賣場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東北、珠三角疫情延燒 大陸多地暫延復課日

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸教育部表示，大學開學復課需要錯區域、錯時，優先安排畢業年級和有科研任務的研究生復課。照片／搜狐網
大陸教育部表示，大學開學復課需要錯區域、錯時，優先安排畢業年級和有科研任務的研究生復課。照片／搜狐網

中國大陸除湖北外，多地都公布了各自的開學時間，但隨著移入病例增加，多地又臨時取消學校開學，包括山東、四川省瀘州等多市、黑龍江省哈爾濱近日陸續發出推遲或調整開學時間的通知，多間大學也發布「不返校」通知，而一些中外合作辦學的大學，已經徹底放棄本學期開學，將課程全部移到網上。

據蘇州市政府官網消息，西交利物浦大學決定，2019至2020學年第二學期，所有大學生和碩士研究生將繼續線上學習，本學期無須返校。據香港明報報導，曾決定4月13日起開學的江蘇省以及一直未公布開學時間的湖北省多所高校，包括南京航空航天大學、南京農業大學、華中科技大學等校近期也發布了「不返校」通知。

昆山杜克大學在近日也在官方微博發布通知，在謹慎評估全球疫情形勢後，決定將碩士項目以及大學項目的線上教學延長至整個春季學期結束。這決定意味全體學生將繼續線上學習，無須返校。此外，北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院，以及西南石油大學等高校也都發布了「不返校」通知。

湖北省委書記應勇前日在武漢市調研學校復學復課準備、疫情防控等工作情况時強調，要把確保廣大師生安全和健康放在第一位，在線上教學、停課不停學的同時，做好分類分時、安全有序、差異化復學復課各項準備工作。

《湖北日報》報導，應勇先後視察了華中科技大學、武漢西藏中學、湖北大學及武漢市糧道街中學積玉橋校區等學校。他提出要精準防控，對復崗教職工做到核酸檢測等應檢盡檢，對返校學生加強健康監測，關心受疫情影響較大的師生，並作心理輔導。

返校 疫情 武漢

延伸閱讀

數百住戶抗議菜價高 湖北官方逮捕帶頭者

湖北類包機 今明飛回台

線上教學準備好了沒？桃市只模擬 竹縣市已準備 苗縣未上路

台中地方創生 邀在地大學合作

相關新聞

東北、珠三角疫情延燒 大陸多地暫延復課日

中國大陸除湖北外，多地都公布了各自的開學時間，但隨著移入病例增加，多地又臨時取消學校開學，包括山東、四川省瀘州等多市、黑...

消毒液無稀釋每日狂噴 陸兩女引發肺部纖維化

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，河南省鄭州市兩名分別姓張及姓王的女子早前進行居家隔離，期間每日定時在家中噴灑高濃度的「84消毒液」，惟近日感頭暈乏力，前往醫院求診，二人的肺部電腦掃描（CT）呈毛玻璃狀，與患上新冠肺炎的情況類同；其後證實二人未有受感染，只因長時間吸入消毒液而引起過敏性肺泡炎。

兩岸微流行╱周末2.5天 基層喊好難

為促進經濟和消費，南京市日前宣布試行每周休息二點五天政策。此前，浙江、江西及甘肅省隴南市等地也發文鼓勵推行「周末二點五天」彈性作息政策。

疫情重災區 湖北大學入學考試及復課時間公布

為統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，安全有序恢復教育教學秩序，曾是疫情重災區的湖北省，經湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情...

李文亮、夏思思被提名為今年大陸「五四獎章」獲得者

據隸屬於中共共青團中央的中國青年報報導，第24屆「中國青年五四獎章」抗疫追授個人（共33人）名單公布，其中李文亮、夏思思...

數百住戶抗議菜價高 湖北官方逮捕帶頭者

今年3月，湖北省一個社區有約百名住戶聚集抗議菜價太貴，而被指帶領群眾抗議的45歲曾姓女子之後被控尋釁滋事犯罪遭逮捕，湖北...

白鶴灘水電站 反拱水墊塘完工

近日，白鶴灘水電站工程水墊塘反拱底板完成最後一倉混凝土澆築。這標誌著歷時22個月的緊張施工之後，這個世界最大規模反拱型水墊塘順利完工，白鶴灘水電站工程已基本具備基坑進水條件。

綠世代學校培訓 安徽台農收穫可期

「你們再過一到兩個月過來的話，這裡會是果蔬收穫的情景。」安徽廬江綠世代生態農業科技有限公司銷售經理呂理佑受訪時說。該公司正與中科院、安農大等院校合作，引進台灣優質稻、果、菜、漁農業品種，培育江淮地區適種品種，打造中科綠世代現代農業示範園。

湖北應城百人曾抗議高價菜 一女子被指煽動遭捕

湖北最先爆發新冠肺炎疫情，多地曾封閉式管理防疫，其中應城市一個小區上月曾有百人聚集，抗議配送菜價過高。一個多月後，當地政...

捐物資被質疑 馬雲：任何國家都有1％混蛋 不在乎這些

面對捐贈物資卻被有些人質疑，馬雲表示，任何國家都有1%左右的腦子撞壞的混蛋，如果多關注了1%，而忘掉了99%善良的人群，這是人類的悲劇和悲哀，「所以我們並不在乎這些。」

陸女解除隔離不戴口罩遊遍各大景點 網友氣炸

一名從加拿大回國的天津女子，在14天隔離解除後，到山西各個景點遊玩，並把遊客照發上社交平台，照片上還可見到她沒有按照要求戴口罩，讓網友們「炸鍋」，甚至上了熱搜...

援鄂返鄉…陸醫護獲發36萬 家屬免費自助餐吃一年

不能虧待英雄。江西一家醫院在援鄂醫護人員返鄉的歡迎會上，給了三名援鄂醫護人員一個驚喜：每人8萬6666元（約新台幣36萬）現金，而且還把現金擺在水果盤上，現場端出，豪派作風引發刷屏...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。