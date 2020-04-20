東北、珠三角疫情延燒 大陸多地暫延復課日

中國大陸除湖北外，多地都公布了各自的開學時間，但隨著移入病例增加，多地又臨時取消學校開學，包括山東、四川省瀘州等多市、黑龍江省哈爾濱近日陸續發出推遲或調整開學時間的通知，多間大學也發布「不返校」通知，而一些中外合作辦學的大學，已經徹底放棄本學期開學，將課程全部移到網上。

據蘇州市政府官網消息，西交利物浦大學決定，2019至2020學年第二學期，所有大學生和碩士研究生將繼續線上學習，本學期無須返校。據香港明報報導，曾決定4月13日起開學的江蘇省以及一直未公布開學時間的湖北省多所高校，包括南京航空航天大學、南京農業大學、華中科技大學等校近期也發布了「不返校」通知。

昆山杜克大學在近日也在官方微博發布通知，在謹慎評估全球疫情形勢後，決定將碩士項目以及大學項目的線上教學延長至整個春季學期結束。這決定意味全體學生將繼續線上學習，無須返校。此外，北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院，以及西南石油大學等高校也都發布了「不返校」通知。

湖北省委書記應勇前日在武漢市調研學校復學復課準備、疫情防控等工作情况時強調，要把確保廣大師生安全和健康放在第一位，在線上教學、停課不停學的同時，做好分類分時、安全有序、差異化復學復課各項準備工作。

《湖北日報》報導，應勇先後視察了華中科技大學、武漢西藏中學、湖北大學及武漢市糧道街中學積玉橋校區等學校。他提出要精準防控，對復崗教職工做到核酸檢測等應檢盡檢，對返校學生加強健康監測，關心受疫情影響較大的師生，並作心理輔導。