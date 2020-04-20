綠世代學校培訓 安徽台農收穫可期

「你們再過一到兩個月過來的話，這裡會是果蔬收穫的情景。」安徽廬江綠世代生態農業科技有限公司銷售經理呂理佑受訪時說。該公司正與中科院、安農大等院校合作，引進台灣優質稻、果、菜、漁農業品種，培育江淮地區適種品種，打造中科綠世代現代農業示範園。

中新社報導，台灣青年呂理佑是病蟲害專業方面的博士，5年前，他與團隊另外兩位台灣青年博士來到廬江台創園安徽廬江綠世代生態農業科技有限公司做農業技術的推廣，發展現代有機農業，將自己的所學應用到實際，並分享給當地的農業從業者。

創立於2010年的安徽省廬江台灣農民創業園是大陸29家台灣農民創業園之一。廬江綠世代生態農業科技有限公司是由安徽省合肥市台商協會會長黃宏洲創辦，項目占地250餘畝，可耕種面積160畝地，建有1萬平方公尺的連棟大棚。

呂理佑表示，元宵節後公司就申請了復工，台創園也給予了相關支持。目前公司在做好員工防護的同時，也在有序地開展生產，整個公司運行非常順利。

「去年，我們創辦了一個綠世代培訓學校。疫情過後，我們將加大跟大陸同行的交流，將學到的東西教給當地農民，我們想帶動周邊的農村，跟我們一起來做（現代有機農業），並將這種理念傳承給後面的人。」呂理佑說。

在農友種苗（中國）有限公司合肥分公司的育種基地，台籍員工、農友種苗（中國）有限公司市場開發部經理助理簡維甫正安排工人對種苗進行授粉。

「我們的品種非常適合在這邊培育，隨著大陸整體經濟水平的提高，消費者正追求高品質的生活質量，我們所研發這些蔬果也都是走高品質的路線，這與消費者的需求契合度高。」簡維甫說，廬江作為公司的研發基地，每一年都有400個品種研發出來，提供給市場，很期待今年的收穫。

簡維甫認為，大陸的市場很大，台灣的農業技術以及農業人才相當多，大陸是一個非常好的發展舞台，這邊的環境和資源可以給他們一展特長的機會。