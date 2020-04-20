綠世代學校培訓 安徽台農收穫可期

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
4月17日，工人在安徽廬江台灣農民創業園的台企蘭花大棚內整理蘭花。 中新社
4月17日，工人在安徽廬江台灣農民創業園的台企蘭花大棚內整理蘭花。 中新社

「你們再過一到兩個月過來的話，這裡會是果蔬收穫的情景。」安徽廬江綠世代生態農業科技有限公司銷售經理呂理佑受訪時說。該公司正與中科院、安農大等院校合作，引進台灣優質稻、果、菜、漁農業品種，培育江淮地區適種品種，打造中科綠世代現代農業示範園。

中新社報導，台灣青年呂理佑是病蟲害專業方面的博士，5年前，他與團隊另外兩位台灣青年博士來到廬江台創園安徽廬江綠世代生態農業科技有限公司做農業技術的推廣，發展現代有機農業，將自己的所學應用到實際，並分享給當地的農業從業者。

創立於2010年的安徽省廬江台灣農民創業園是大陸29家台灣農民創業園之一。廬江綠世代生態農業科技有限公司是由安徽省合肥市台商協會會長黃宏洲創辦，項目占地250餘畝，可耕種面積160畝地，建有1萬平方公尺的連棟大棚。

呂理佑表示，元宵節後公司就申請了復工，台創園也給予了相關支持。目前公司在做好員工防護的同時，也在有序地開展生產，整個公司運行非常順利。

「去年，我們創辦了一個綠世代培訓學校。疫情過後，我們將加大跟大陸同行的交流，將學到的東西教給當地農民，我們想帶動周邊的農村，跟我們一起來做（現代有機農業），並將這種理念傳承給後面的人。」呂理佑說。

在農友種苗（中國）有限公司合肥分公司的育種基地，台籍員工、農友種苗（中國）有限公司市場開發部經理助理簡維甫正安排工人對種苗進行授粉。

「我們的品種非常適合在這邊培育，隨著大陸整體經濟水平的提高，消費者正追求高品質的生活質量，我們所研發這些蔬果也都是走高品質的路線，這與消費者的需求契合度高。」簡維甫說，廬江作為公司的研發基地，每一年都有400個品種研發出來，提供給市場，很期待今年的收穫。

簡維甫認為，大陸的市場很大，台灣的農業技術以及農業人才相當多，大陸是一個非常好的發展舞台，這邊的環境和資源可以給他們一展特長的機會。

農民 青年 創業

延伸閱讀

美國輕忽大意 今年一、二月輸出價值5.3億口罩給陸

大陸新增16例確診新冠肺炎 9例由境外移入

出版武漢日記被罵漢奸 女作家1句話讓人動容

3月外銷接單 估減一成

相關新聞

兩岸微流行╱周末2.5天 基層喊好難

為促進經濟和消費，南京市日前宣布試行每周休息二點五天政策。此前，浙江、江西及甘肅省隴南市等地也發文鼓勵推行「周末二點五天」彈性作息政策。

廣州48景區防疫 關閉室內場所

隨著大陸新冠疫情出現小反彈，大陸部分地區再度升級防疫措施。廣州市文化廣電旅遊局18日稱，該市已恢復開放的48家A級旅遊景區、重點景區，將陸續重新完全關閉或部分（室內場所）關閉。

白鶴灘水電站 反拱水墊塘完工

近日，白鶴灘水電站工程水墊塘反拱底板完成最後一倉混凝土澆築。這標誌著歷時22個月的緊張施工之後，這個世界最大規模反拱型水墊塘順利完工，白鶴灘水電站工程已基本具備基坑進水條件。

綠世代學校培訓 安徽台農收穫可期

「你們再過一到兩個月過來的話，這裡會是果蔬收穫的情景。」安徽廬江綠世代生態農業科技有限公司銷售經理呂理佑受訪時說。該公司正與中科院、安農大等院校合作，引進台灣優質稻、果、菜、漁農業品種，培育江淮地區適種品種，打造中科綠世代現代農業示範園。

湖北應城百人曾抗議高價菜 一女子被指煽動遭捕

湖北最先爆發新冠肺炎疫情，多地曾封閉式管理防疫，其中應城市一個小區上月曾有百人聚集，抗議配送菜價過高。一個多月後，當地政...

捐物資被質疑 馬雲：任何國家都有1％混蛋 不在乎這些

面對捐贈物資卻被有些人質疑，馬雲表示，任何國家都有1%左右的腦子撞壞的混蛋，如果多關注了1%，而忘掉了99%善良的人群，這是人類的悲劇和悲哀，「所以我們並不在乎這些。」

陸女解除隔離不戴口罩遊遍各大景點 網友氣炸

一名從加拿大回國的天津女子，在14天隔離解除後，到山西各個景點遊玩，並把遊客照發上社交平台，照片上還可見到她沒有按照要求戴口罩，讓網友們「炸鍋」，甚至上了熱搜...

援鄂返鄉…陸醫護獲發36萬 家屬免費自助餐吃一年

不能虧待英雄。江西一家醫院在援鄂醫護人員返鄉的歡迎會上，給了三名援鄂醫護人員一個驚喜：每人8萬6666元（約新台幣36萬）現金，而且還把現金擺在水果盤上，現場端出，豪派作風引發刷屏...

影／人美心也美！博士女醫「疫」無反顧 跪地急救保安

北京一小區保安巡邏時突然仰面摔倒抽搐不止，千鈞一髮之際，吉林大學白求恩第三醫院女醫師朱灝宇不顧疫情風險跪地急救，救回保安一命。該影片在網上感動不少網友...

全球首對圈養貓熊雙胞胎 命名「熱乾麵」和「蛋烘糕」

全球首對圈養新生大貓熊雙胞胎17日滿月，成都大貓熊繁育研究基地和四川支援湖北醫療隊外界公布，哥哥取名「熱乾麵」（乳名「平...

陸高管性侵養女 「揚州瘦馬」暗黑鏈不曾死去

中國新冠疫情未消，一宗上市公司「高管性侵養女案」則持續發酵中。這起案件由女童曾報警控訴遭性侵，山東地方公安兩度不予立案，直到4月初當事女童爆料，案情才全國曝光，目前由最高檢察院和公安部介入。

熔噴布價格急增近30倍 大陸警方嚴打倒賣拘42人

新冠肺炎疫情使得口罩需求大增，大陸「熔噴布之鄉」江蘇揚中市日前宣布，所有熔噴布經營企業停產整頓，警方發現有投機商人倒賣（...

熱門新聞

真翻牆！中電電機前董事長潛入對手工廠盜拍專利 當場被抓

稱自己「這輩子不可能打工」 竊賊出獄有公司捧800萬搶人

人人留家抗疫變廚神！超市義大利麵醬一罐難求剩 「茄汁牆」嚇壞網友

今年第二虎 中共公安部副部長孫力軍落馬被查

捐物資被質疑 馬雲：任何國家都有1％混蛋 不在乎這些

討主權再出招 中國公告南海島礁海底地物新命名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。