白鶴灘水電站 反拱水墊塘完工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

近日，白鶴灘水電站工程水墊塘反拱底板完成最後一倉混凝土澆築。這標誌著歷時22個月的緊張施工之後，這個世界最大規模反拱型水墊塘順利完工，白鶴灘水電站工程已基本具備基坑進水條件。

中新社報導，水墊塘是大壩工程重要的洩洪消能設施。白鶴灘水電站水墊塘採用反拱型底板複式梯形斷面設計，體長360公尺、寬130公尺，混凝土總方量約50萬立方公尺。充水後將形成深48公尺的水墊，承擔高水頭、高流速、巨洩量的洩洪消能任務，最大洩流量可達30000立方公尺每秒，最大洩洪功率達60000兆瓦。

該水墊塘施工工藝複雜，過流面平整度及外觀質量要求高，厚度達4公尺的反拱底板需一次性澆築成型。白鶴灘工程建設部聯合參建方對下料和抹面等施工方案進行優化，摸索出成套的標準化施工工藝和精細化的保溫保濕措施，使水墊塘達到精品工程質量標準。

水墊塘施工中，工程建設部聯合參建各方還克服施工場地受限、干擾大、工期緊等不利條件，實現高強度連續施工，保障了水墊塘按期充水度汛。水墊塘工程建設以來未出現質量安全事故

目前，工程建設部正在有序推進水墊塘充水前各項工作。白鶴灘水電站位於四川省寧南縣和雲南省巧家縣境內的金沙江幹流下游河段，總裝機規模達1600萬千瓦，建成後將成為僅次於三峽工程的世界第二大水電站。

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