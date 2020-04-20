廣州48景區防疫 關閉室內場所

隨著大陸新冠疫情出現小反彈，大陸部分地區再度升級防疫措施。廣州市文化廣電旅遊局18日稱，該市已恢復開放的48家A級旅遊景區、重點景區，將陸續重新完全關閉或部分（室內場所）關閉。

中新社報導，大陸文化和旅遊部、國家衛生健康委員會近日印發通知要求，疫情防控期間，旅遊景區只開放室外區域，室內場所暫不開放；旅遊景區接待遊客量不得超過核定最大承載量的30%。

廣州塔室內觀光項目已於4月17日率先停止對外開放，室外遊覽項目極速雲霄、摩天輪仍然正常開放。位於廣州番禺大學城的科普旅遊休閒示範景點廣東科學中心，在恢復開放僅7天後，也於4月17日再次關閉。

廣州博物館、西漢南越王博物館、中共三大會址紀念館、廣州藝術博物院、辛亥革命紀念館等多家屬於A級景區的博物館，則於4月18日起暫停對公眾開放。

廣州正佳文旅集團旗下的極地海洋世界、自然科學博物館、雨林生態植物園，也於當日再次閉門謝客。

廣州市文化廣電旅遊局副局長柯顯東稱，廣州市A級景區的室外區域、非景區的博物館、星級酒店、圖書館、文化館等各類文旅場館，將進一步根據復工復業各類指引，在嚴格落實各項防控措施下，繼續保持有限平穩開放，滿足廣大市民遊客的需求。

柯顯東表示，目前，廣州市所有恢復開放的A級景區均已執行實名預約制，落實體溫篩檢、分時段遊覽等防控措施，推行「穗康碼」核驗，規範遊客信息登記制度。