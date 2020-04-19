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湖北應城百人曾抗議高價菜 一女子被指煽動遭捕

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
湖北最先爆發新冠肺炎疫情，多地曾封閉式管理防疫，其中應城市一個小區上月曾有百人聚集，抗議配送菜價過高。照片／香港經濟日報
湖北最先爆發新冠肺炎疫情，多地曾封閉式管理防疫，其中應城市一個小區上月曾有百人聚集，抗議配送菜價過高。照片／香港經濟日報

湖北最先爆發新冠肺炎疫情，多地曾封閉式管理防疫，其中應城市一個小區上月曾有百人聚集，抗議配送菜價過高。一個多月後，當地政府昨通報，一名女子煽動群眾聚集，為謀取業主委員會主任職務等，涉嫌滋事挑釁，已被捕。

香港經濟日報指出，應城市委市政府網站昨通報，涉事的海山小區有3,000多戶、逾8000人，疫情期間先後有8人確診，是當地風險較大的小區之一。

通報指出，外號「曾哥」的45歲曾姓女子，上月12日晚「曾哥」等人以封閉管控期間物業管理不規範、生活物資配送價格過高為由，實則為達到謀取業主委員會主任職務，及長期不交物業管理費的個人目的，組織煽動親友及群眾近百人在小區聚集，並喊「海山物業下課，解散業委會」等口號，為疫情防控帶來巨大風險。

值得注意，據應城當局上月通報，3月12日，海山小區有業主以愛心菜名義，聯繫商家到小區售賣蔬菜，被小區物業阻止並報警，防控巡邏隊趕赴現場處置，導致小區居民圍觀。

應城最新通報表示，事後當局改進配送及物資供應，穩價保供。同時組建工作專班進駐小區，改選業主委員會，加強小區管理。但上月25日「曾哥」再次組織煽動多人聚集，警方兩日後將他行政拘留。

官方表示，經查，「曾哥」曾於2016年以不正當理由組織多人拉橫幅、喊口號、恐嚇他人、衝擊市「兩會」會場；2017年至今拒交小區物業管理費；去年以來，為達到個人非法目的，先後7次組織他人阻撓工程施工、擾亂公共場所及單位秩序，涉嫌尋釁滋事犯罪。警方本月9日將她刑事拘留，應城市人民檢察院17日批准逮捕。

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