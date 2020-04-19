捐物資被質疑 馬雲：任何國家都有1％混蛋 不在乎這些

面對捐贈物資卻被有些人質疑，馬雲表示，任何國家都有1%左右的腦子撞壞的混蛋，如果多關注了1%，而忘掉了99%善良的人群，這是人類的悲劇和悲哀，「所以我們並不在乎這些。」

馬雲接受央視「新聞1+1」節目連線時談到，很多留學生、海外華人為中國提供物資，但貨沒辦法運回來。他說，日本在幾天內馬上籌措12萬套防護服，那時口罩在世界各地搶購，但是防護服是最難搞到，「日本把幾乎所有的庫存、好的東西都給了我們。」

馬雲表示，自己從南非朋友那兒採購到很多口罩，質量非常好，但要運回來非常難，中間要經過十幾個國家的領空權，在萬般無奈下透過外交部、國家發改委以及各國駐華大使，在24小時以內打通十幾個國家的領空權。

馬雲還提到，當時口罩進口中國有各種標準，南韓標準、日本標準、歐洲標準、美國標準，但是很多標準中國不能進口，那時火急火燎，聯繫國家市場監管總局的領導，自己那時說「救人、救火、救武漢比什麼都重要」，立刻協調開會，把很多口罩運進了國內，「後來我們往國外運的時候同樣碰上標準的問題，就把這個案例告訴人家，現在是救命、救人，不是卡誰的標準更重要。」