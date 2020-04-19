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援鄂返鄉…陸醫護獲發36萬 家屬免費自助餐吃一年

世界日報 / 中國新聞組／北京19日電
瀟湘新聞報導，湖北疫情趨緩，各省援鄂醫護人員紛紛返鄉，各地都則給予「最高禮遇」。圖翻攝自瀟湘晨報
瀟湘新聞報導，湖北疫情趨緩，各省援鄂醫護人員紛紛返鄉，各地都則給予「最高禮遇」。圖翻攝自瀟湘晨報

不能虧待英雄。江西一家醫院在援鄂醫護人員返鄉的歡迎會上，給了三名援鄂醫護人員一個驚喜：每人8萬6666元（約新台幣36萬）現金，而且還把現金擺在水果盤上，現場端出，豪派作風引發刷屏。

瀟湘新聞報導，湖北疫情趨緩，各省援鄂醫護人員紛紛返鄉，各地都則給予「最高禮遇」。其中，江西萍鄉一家醫院，被稱「壕橫」，除了發給援鄂醫護每人8萬6666元現金，外帶每人14天帶薪假，而及直系親屬更可以在醫院食堂全年免費吃自助餐。

醫院辦公室工作人員李敏說，事情發生在本月8日，院方為援鄂醫護人員在醫院大廳組織一場歡迎儀式，想給三名醫護人員一個驚喜。「國家標準防疫補助已發，此外每位援鄂醫護獎勵6萬6666元，家屬1萬元，旅遊基金1萬元，也就是每人8萬6666元。」

李敏表示，在去湖北援助前，醫護人員是不知道有這種獎勵的，當時有幾十個報名的，最後選了最有經驗的三個報上去了，很多同事都覺得這是他們「應得的」，拿生命換來的。

瀟湘晨報報導，「獲獎」的三人，分別是急診ICU主任易勇、急診ICU護士長盧美玲、內二科護士長謝秋霞。易勇表示，去援鄂之前根本不知道有獎勵，在歡迎會上很感動，但根本沒碰到錢，因為錢直接就被老婆「沒收」了。

易勇回憶，報名援鄂的時候，不知道具體去哪裡，說可能是去武漢，也可能是其他地方，後來確定是隨州。而他們返鄉前，隨州給他們每人發了一張旅遊卡，隨州所有的景點，對他們終生免費。「但是，我回頭如果去（隨州），可能主要也不是旅遊，而是想看看『戰友』」。易勇說。

醫護人員 疫情 武漢

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