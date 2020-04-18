影／人美心也美！博士女醫「疫」無反顧 跪地急救保安

北京一小區保安巡邏時突然仰面摔倒抽搐不止，千鈞一髮之際，吉林大學白求恩第三醫院女醫師朱灝宇不顧疫情風險跪地急救，救回保安一命。該影片在網上感動不少網友，「妳飛奔的樣子真美」！

北京青年報報導，朱灝宇是吉林大學白求恩第三醫院甲狀腺外科2014屆博士畢業生，畢業後留院工作。日前她在北京租住的公寓樓下停車，看到不遠處有人在地上抽搐，趕緊跑了過去。

「由於視線受阻，我看不清具體情況，剛開始以為是發生了車禍。」倒在地上的男子是公寓的一位保安，他的身體抽搐著，上半身被卡進車底。朱灝宇見狀急忙尋求路人幫助。由於擔心男子的頭部或頸椎受傷，她用手托著男子的頭部和頸部，小心翼翼地將男子從車底抱了出來。朱灝宇觀察到男子的面部鐵青、嘴唇發紫，很明顯是乏氧狀態。

此時男子的身體突然停止抽搐，朱灝宇摸他的頸動脈，已經沒有搏動，也無自主呼吸。情況緊急，朱灝宇立即對其進行心肺復甦。看到男子牙關緊閉，朱灝宇擔心他再次咬到舌頭，急忙讓周圍人尋來一把刷子，將其墊入男子口中，而後再次為其清理口腔。

這時，男子已經有呼吸了，但是比較急促。朱灝宇讓男子側臥，為他服下路人提供的速效救心丸。救護車趕到時，男子的生命體徵已平穩，朱灝宇向急救人員介紹相關情況後才放心離開。

回憶當時情況朱灝宇說，「無論經歷多少次，無論下一次經歷什麼，我都不會後悔自己的選擇，都會義無反顧地第一時間衝過去。」

這場驚險救援被小區的監控影片記錄了下來。不少網友看到影片後評論，「妳飛奔的樣子真美！」