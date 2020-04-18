全球首對圈養貓熊雙胞胎 命名「熱乾麵」和「蛋烘糕」

全球首對圈養新生大貓熊雙胞胎17日滿月，成都大貓熊繁育研究基地和四川支援湖北醫療隊外界公布，哥哥取名「熱乾麵」（乳名「平平」），弟弟則取名「蛋烘糕」（乳名「安安」），熱乾麵及蛋烘糕分別是湖北武漢及四川成都的特色小吃。

星島日報報導，為表達對四川援湖北醫療隊的感謝，貓熊基地正式向成醫附二院·核工業四一六醫院及成都醫學院第一附屬醫院的援湖北醫療隊，贈送了2020年全球首對圈養新生大貓熊雙胞胎認養證書。

醫護人員們用極富地域特色的美食「熱乾麵」和「蛋烘糕」，將武漢和成都兩地緊緊相連，也讓這對雙胞胎有了與眾不同的寓意。

這對出生於3月17日的大貓熊雙胞胎，是大貓熊基地有記錄以來出生時間最早的一對大貓熊雙胞胎，初生體重均超過100克，雙胞胎目前身體健康，體重分別達到1000克和800克以上，顏色也從一身粉嫩，逐漸變成了大貓熊標誌性的黑白兩色。