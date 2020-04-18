熔噴布價格急增近30倍 大陸警方嚴打倒賣拘42人

「直到今天，武漢終於承認隱瞞疫情？」形式上已經解除封城的中國武漢，17日突然由武漢市疫情防控指揮部公開訂正數字：確診死亡病例修正新增1,290人，從原先的2,579人上修為3,869人，並且承認醫療機構有「遲報、漏報、誤報」病例的事實。微妙的是，在國內外對於中國隱瞞疫情的質疑下，中國政府透過這次「公開透明修正」，反過來否認瞞報疫情，繼續強調短期快速防控的防疫成就。但這波公開的數字依然疑點重重：「誤報」還有多少？尚未掌握的死亡數據？官方與民間的醫療機構，又該負起什麼責任？官方依舊答覆零。

2020-04-17 15:06