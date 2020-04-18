熔噴布價格急增近30倍 大陸警方嚴打倒賣拘42人
新冠肺炎疫情使得口罩需求大增，大陸「熔噴布之鄉」江蘇揚中市日前宣布，所有熔噴布經營企業停產整頓，警方發現有投機商人倒賣（低價買進轉手高價賣出）口罩核心原材料熔噴布，造成熔噴布的價格如火箭般躥升近30倍，警方並抓獲疑犯42人。
星島日報報導，大陸公警方近日打擊倒買熔噴布犯罪活動，共破獲20起案件，並抓獲疑犯42人，涉案金額人民幣3400萬元。
往年每噸價格人民幣2萬（約新台幣9萬元）左右的熔噴布，近日「身價」暴漲，並創下近人民幣60萬（約新台幣259萬元）的天價。
東莞一家口罩材料生產商「訴苦」指出，口罩材料訂單成百倍增長，超出產能兩個月，給公司帶來沉重負擔。
中國產業用紡織品行業協會表示，近期出現了一批倒買倒賣、囤積居奇、哄抬價格的中間商，有些人將不能用於口罩過濾層的熔噴布，賣給新上線的口罩企業，更有人拿无纺布冒充熔噴布倒賣獲取暴利。
大陸公安部日前以經銷熔噴布中間商為重點展開調查，其中，廣東東莞警方連續破獲兩起疫情期間哄抬價格、非法經營熔噴布案件，抓獲4名疑犯，涉案金額人民幣1000多萬元。
浙江東陽警方更從一起哄抬價格販賣熔噴布案件入手，破獲孔某、趙某新等人非法經營、生產銷售偽劣產品案件，抓獲疑犯21人，收繳劣質熔噴布近9噸。
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