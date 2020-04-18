他收到中共徵兵簡訊驚呆 網稱正常：一年收到3、4次

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，目前國際將焦點放在各國防疫措施上，不過民眾仍持續關注兩岸的互動，時刻關心任何變動。近期有網友發文分享，表示自己和朋友都率續收到中國官方的徵兵簡訊，令他相當害怕，貼文一出後，許多網友見怪不怪，表示這相當正常，而也有在大陸讀書的台生表示自己一年收到3、4次徵兵簡訊。

原PO於16日在「批踢踢八卦板」發文，表示自己有幾個中國朋友在群組貼上了徵兵簡訊，上面寫道「2020徵兵工作已啟動，歡迎廣大適齡青年登陸全國徵兵網報名應徵」，而陸續其他的朋友也收到相同簡訊，就連在台灣的原PO也收到了一樣的簡訊，對此他十分恐懼，不解為何中國今年要徵兵2次，他懷疑是與疫情或台灣有關，害怕地說到「嗚嗚嗚我好害怕喔有八卦嗎」。

對此，網友們紛紛回覆，「其實剛好，沒工作的都可以去」、「失業率暴增，用徵兵來掩蓋失業的事實」、「清除屍體啊，多到運不完燒不完」、「消除失業率和補充肺炎損耗的，現在徵兵的確是好方法」、「我覺得維穩用機率比攻打台灣高，失業潮+糧荒+瘟疫」、「詐騙簡訊」。

不過有不少網友表示中國每年都會例行徵兵，並不意外，「昨天是他們的415愛國日，例行徵兵而已」、「這募兵活動每年都有吧」、「例行公事吧，就跟台灣常常看到募兵廣告一樣」、「小弟在大陸讀書目前回台避難，自己經驗是一年會收到3、4次徵兵簡訊，學校每個學期會徵2次」、「解放軍每年都有徵兵啊，有啥好意外的」。