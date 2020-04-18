聽新聞
test
0:00 / 0:00

香江風情／香港樓價貴絕全球 恐風光不再

聯合報 / 香港特派員李春
香港老字號食肆不敵疫情，開業近廿二年的香港翠華威靈頓街旗艦店已停業。（中通社）
香港老字號食肆不敵疫情，開業近廿二年的香港翠華威靈頓街旗艦店已停業。（中通社）

新冠疫情，攬炒香港，繼串串食店熄燈，人說香港「美食天堂」不再後，香港又一世界紀錄的帽子可能摘掉，那就是香港「貴絕全球」的樓價，可能讓出榜首位子。

近來香港餐飲業進入悲情歲月，有食評家用「屍橫遍野」形容。富豪餐廳陸羽茶室已告停業，「平民夜總會」珍寶海鮮舫不再開張，相繼停業的還有大眾化的蛇王二、蓮香樓等，連名店鹿鳴春也說不再營業。如此一來，香港美食，天堂不再。

香港人想聽的好消息不多，壞消息接踵而來。最新消息是減租潮起，香港全球最貴樓價，已放軟腿腳，又以第一貴的香港中環寫字樓，帶領掉價。

新冠冒起前的一月中旬，瑞士寶盛銀行（Julius Baer）公布「二○二○年全球財富及高端生活報告」，全球廿八個城市排榜，香港高居榜首成為「最昂貴城市」。而在最貴的香港最最貴的是樓價，而香港樓價中最貴的當然是寫字樓，特別是作為金融中心的中環寫字樓。

香港中環連續五年高居全球最高，當時說年租賃成本達每平方呎三百四十美元，超過第二位紐約市中心每平方呎逾百美元。但香港租賃市場近來需求銳減，創十多年來新紀錄。金鐘多座指標甲廈呎租重回每方呎四十港元前所未見，其中著名的力寶中心，有單位僅以每方呎四十四港元租出。

香港樓市，粗分四大塊，即住宅、寫字樓、商業中心和商鋪。住宅因供不應求，樓價稍下調已有人入市，所以價錢居穩；商業中心大業主紛紛減租，以求自救救人，已現減租潮；商鋪早就減退，租金下調但仍大量放空。

面對未來，香港整體經濟前景堪憂，樓市更受考驗。市場人士說，商廈需求難以回升，需求持續向下，新一輪減租潮和新一輪退租潮說來就來，香港樓價「貴絕全球」，可能風光不再。

香港 金融中心 新冠肺炎

延伸閱讀

香江風情／復活節港人復活 上山下海

香江風情／美食猶存 天堂不再

香江風情／香港再掀「封關」之爭

香江風情／香港變相「封街禁足」

相關新聞

香江風情／香港樓價貴絕全球 恐風光不再

新冠疫情，攬炒香港，繼串串食店熄燈，人說香港「美食天堂」不再後，香港又一世界紀錄的帽子可能摘掉，那就是香港「貴絕全球」的...

香港屈臣氏開賣台灣中衛口罩 50個392元

衛福部13日才剛宣布口罩輸出禁令延到6月底，不過香港屈臣氏17日發布，在指定分店賣3款口罩，其中包括獨家快閃發售台灣中衛...

兩會何時召開？4月底或見分曉

鑑於當時的新冠疫情，中國於今年2月決定推遲以往在3月初舉行的「兩會」（政協和人大）。新的開會日期至今尚未公布。

上海交大招保全要碩士學歷？校方：是招管理人員

應徵大學校園保全的工作需要碩士學歷？上海交通大學的一則招聘信息引發網友熱烈討論。根據上海交通大學人才招聘網，其中保衛處的...

江蘇調查外省違規調入豬隻 又現非洲豬瘟疫情

中國農業農村部今天在官網通報，江蘇省宿遷市沭陽縣近期查獲的3車外省違規調入豬隻出現非洲豬瘟疫情，其中8隻發病、3隻死亡。...

香港首例！違限酒令 酒吧負責人判囚7天

香港為防疫實施「限酒令」，尖沙咀一間樓上酒吧無視禁令聚集64人繼續營業，負責人昨日因違反禁令而被判監一星期，成為「限酒令」實施以來首宗判監個案。裁判官批評被告抱僥倖心態營業，必須處以重罰。

武漢病死數追加50%？中國疫情「手動修正」的懸疑與爭議

「直到今天，武漢終於承認隱瞞疫情？」形式上已經解除封城的中國武漢，17日突然由武漢市疫情防控指揮部公開訂正數字：確診死亡病例修正新增1,290人，從原先的2,579人上修為3,869人，並且承認醫療機構有「遲報、漏報、誤報」病例的事實。微妙的是，在國內外對於中國隱瞞疫情的質疑下，中國政府透過這次「公開透明修正」，反過來否認瞞報疫情，繼續強調短期快速防控的防疫成就。但這波公開的數字依然疑點重重：「誤報」還有多少？尚未掌握的死亡數據？官方與民間的醫療機構，又該負起什麼責任？官方依舊答覆零。

抗疫「段子手」張文宏：防疫要和關係最差的坐一起

復工後如何防疫？因為頻出金句爆紅的抗疫「段子手」，上海市醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏有妙招，...

無症狀感染者低於萬分之7 官媒：武漢很安全

新冠肺炎疫情重災區中國湖北省武漢市自8日起至15日止展開為期8天的全市抽樣檢測，發現無症狀感染者占比極低只有萬分之6.6，官媒對此引專家評估稱，武漢可說是全中國最安全城市之一。

無接觸旅行 房車遊成新選擇

大陸五一小長假即將來到，許多被悶壞的民眾打算開車去各地走走，感受大自然野外的舒暢，預計未來的夜間旅行、美食旅遊、房車旅遊等原先小眾的旅行會逐漸推廣開來。

周休2.5天激買氣 陸民眾不埋單

為促進疫情後消費市場復甦，包括江西、浙江、河北等多地提出試行每周二點五天休息制度。但大陸專家和民眾潑冷水，認為能否切實執...

今年廣交會6月15～24日在網上舉辦

商務部官網消息指出，第127屆中國進出口商品交易會（廣交會）將於6月15-24日在網上舉辦，為期10天。

熱門新聞

港媒：一旦「武統」 解放軍將「橫掃千軍如卷席」

張經義恐遭開鍘 柯文哲：大陸工作的人逃回來算了

開鍘張經義不罰吳茂昆？民眾黨團籲陸委會標準一致

習近平：中國面臨前所未有挑戰 要求降息救經濟

香港屈臣氏開賣台灣中衛口罩 50個392元

-6.8%！陸第1季GDP 首現有史以來負增長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。