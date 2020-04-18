香江風情／香港樓價貴絕全球 恐風光不再

新冠疫情，攬炒香港，繼串串食店熄燈，人說香港「美食天堂」不再後，香港又一世界紀錄的帽子可能摘掉，那就是香港「貴絕全球」的樓價，可能讓出榜首位子。

近來香港餐飲業進入悲情歲月，有食評家用「屍橫遍野」形容。富豪餐廳陸羽茶室已告停業，「平民夜總會」珍寶海鮮舫不再開張，相繼停業的還有大眾化的蛇王二、蓮香樓等，連名店鹿鳴春也說不再營業。如此一來，香港美食，天堂不再。

香港人想聽的好消息不多，壞消息接踵而來。最新消息是減租潮起，香港全球最貴樓價，已放軟腿腳，又以第一貴的香港中環寫字樓，帶領掉價。

新冠冒起前的一月中旬，瑞士寶盛銀行（Julius Baer）公布「二○二○年全球財富及高端生活報告」，全球廿八個城市排榜，香港高居榜首成為「最昂貴城市」。而在最貴的香港最最貴的是樓價，而香港樓價中最貴的當然是寫字樓，特別是作為金融中心的中環寫字樓。

香港中環連續五年高居全球最高，當時說年租賃成本達每平方呎三百四十美元，超過第二位紐約市中心每平方呎逾百美元。但香港租賃市場近來需求銳減，創十多年來新紀錄。金鐘多座指標甲廈呎租重回每方呎四十港元前所未見，其中著名的力寶中心，有單位僅以每方呎四十四港元租出。

香港樓市，粗分四大塊，即住宅、寫字樓、商業中心和商鋪。住宅因供不應求，樓價稍下調已有人入市，所以價錢居穩；商業中心大業主紛紛減租，以求自救救人，已現減租潮；商鋪早就減退，租金下調但仍大量放空。

面對未來，香港整體經濟前景堪憂，樓市更受考驗。市場人士說，商廈需求難以回升，需求持續向下，新一輪減租潮和新一輪退租潮說來就來，香港樓價「貴絕全球」，可能風光不再。