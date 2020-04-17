兩會何時召開？4月底或見分曉

鑑於當時的新冠疫情，中國於今年2月決定推遲以往在3月初舉行的「兩會」（政協和人大）。新的開會日期至今尚未公布。

據香港NOW新聞周五（4月17日）援引消息人士稱，今年中國全國政協會議將於下月（5月）21日至27日在北京召開，會期由以往的10天壓縮為一周。按照慣例，中國全國人大會議的召開時間通常比政協會議晚2天，這意味著，今年的人大會議召開時間有可能是5月23開始。

與此同時，中國官媒於周五報道稱，十三屆全國人大常委會第十七次會議將於4月26日至29日在北京舉行。外界猜測，兩會的具體召開時間可能於該會議上揭曉。

報道稱，中國十三屆全國人大常委會第五十次委員長會議建議，十三屆全國人大常委會第十七次會議的審議內容包括：固體廢物污染環境防治法修訂草案、公職人員政務處分法草案、生物安全法草案、全國人大農業與農村委員會關於提請審議動物防疫法修訂草案的議案、國務院關於提請審議著作權法修正案草案的議案、中央軍事委員會關於提請審議人民武裝警察法修訂草案、關於授權國務院在中國（海南）自由貿易試驗區暫時調整實施有關法律規定的決定草案的議案、關於提請審議批准《中華人民共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國關於移管被判刑人的條約》的議案以及關於農村集體產權制度改革情況的報告等。

2月24日，中國第13屆全國人大常委會決定，今年的全國人大會議延期召開。這是35年來（自1985年起），該會議第一次延期舉行。此前，兩會一直於3月舉行，包括2003年的SARS疫情期間。

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