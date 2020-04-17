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疫情有反彈風險 中國3省多地再延後開學時間

中央社 / 上海17日電

中國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情近日出現反彈，包括黑龍江、山東和四川省多個縣市陸續延後開學時間。

由於俄羅斯疫情境外移入，黑龍江近日新增確診病例數大增，防疫風險嚴峻。

綜合陸媒報導，黑龍江省衛健委今天通報，16日新增3例確診病例，8例境外移入確診病例，5例無症狀感染者，截至目前，當地共計通報了508例本地確診病例，364例境外移入確診病例。

黑龍江省之前宣布，7日全省高中（中職）學校畢業年級同步開學，13至17日初中（國中）畢業年級按市域同步原則開學。

不過黑龍江省教育廳副廳長趙廣16日表示，鑑於外防輸入情勢和局部疫情變化，要求各地對初中畢業年級開學時間做出調整，「五一」長假前不考慮開學。

另外，山東省教育廳宣布，受疫情影響，山東膠州高三開學時間延後，具體開學時間將重新評估。在此之前，山東曾宣布全省高中畢業年級於15日正式開學。

膠州當地7日和16日都分別新增了2起確診病例，目前是山東唯一一個疫情中風險地區。

四川省會成都市也調整開學時間。之前當地的高三和國三學生已在4月初開學，中小學原本也計劃在13日開學。不過成都市教育局近日宣布，高二和國二學生建議在13日開學，高一和國一等非高考學生於20日開學。而小學5、6年級建議延至27日開學，小學其他年級則於5月6日開學。

四川的遂寧、德陽和達州等地也調整了開學時間。

界面新聞報導，部分地區也壓縮了暑假時間，成都的中小學暑假分別延至7月8日和16日開始，南京中小學則延到7月18日，湖南郴州和甘肅慶陽的中小學遲至7月31日才放暑假。

疫情 黑龍江 俄羅斯

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