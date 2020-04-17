江蘇調查外省違規調入豬隻 又現非洲豬瘟疫情
中國農業農村部今天在官網通報，江蘇省宿遷市沭陽縣近期查獲的3車外省違規調入豬隻出現非洲豬瘟疫情，其中8隻發病、3隻死亡。自3月起，中國大陸已有8個省市區傳出非洲豬瘟疫情。
中國農業農村部通報表示，今天接到中國動物疫病預防控制中心報告，經江蘇省動物疫病預防控制中心確診，在沭陽縣查獲的3車外省違規調運生豬中排查出非洲豬瘟疫情。該批生豬共17隻，發病8隻，死亡3隻。
通報指出，當地已按照要求啟動緊急應變機制，對所有生豬進行無害化處理，對相關處置地點、環境、道路等進行徹底消毒。目前，該批生豬已按規定處理完畢，疫情調查和追溯工作正在進行中。
中國農業農村部12日也曾通報，甘肅省酒泉市和陝西省榆林市各發生1起非洲豬瘟疫情。
其中，甘肅酒泉市瓜州縣柳園公路動物防疫監督檢查站是在例行檢疫檢查時，從2車外省運往甘肅省民勤縣的幼豬和種豬中發現非洲豬瘟疫情，這批生豬共320隻，死亡3隻。
陝西榆林市府谷縣老高川鎮則是個別散養戶在外購幼豬並混群飼養後，發生非洲豬瘟疫情，共存欄生豬49隻，死亡39隻。
今年3月開始，中國大陸再度傳出非洲豬瘟疫情。截至目前，已有湖北、四川、河南、內蒙古、甘肅、重慶、陝西、江蘇等8個省（市）自治區發現疫情，大多數都因為從外省違規調運幼豬而被排查出來，顯示為了恢復豬隻生產，各地搶幼豬加大豬瘟疫情傳播風險。
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