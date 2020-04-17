抗疫「段子手」張文宏：防疫要和關係最差的坐一起

復工後如何防疫？因為頻出金句爆紅的抗疫「段子手」，上海市醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏有妙招，他說，只要上班，就應該戴口罩，因為大多數人是在辦公室裡被同事感染的。不過，要坐在跟你關係最差的人旁邊，這樣他們就不會跟你說話，「不說話被感染的風險很小」。

張文宏接著說，聚眾開會可以多聽少說，開完會「拍拍屁股就走，跑得越快越好！」後就是去衛生間洗手、最好再洗把臉。

他還勸愛美的女生，防疫時期不要減肥了，「要有高蛋白，只要加強鍛煉，就不會胖。」