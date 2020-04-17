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香港首例！違限酒令 酒吧負責人判囚7天

世界日報 / 香港新聞組╱香港17日電
圖／世界日報提供
圖／世界日報提供

香港為防疫實施「限酒令」，尖沙咀一間樓上酒吧無視禁令聚集64人繼續營業，負責人昨日因違反禁令而被判監一星期，成為「限酒令」實施以來首宗判監個案。裁判官批評被告抱僥倖心態營業，必須處以重罰。

文匯報報導，儘管「限酒令」已實施一段時間，尖沙咀一帶仍有大批酒吧在露天營業，食客點一款小食即可肆意叫酒，幾乎每桌客人都在飲酒，更有「啤酒妹」在場推銷，甚至容許顧客到已「落閘」的酒吧內飲酒。酒吧業界質疑「限酒令」有法律漏洞，對守法的業者不公平。

報導指出，尖沙咀一間樓上酒吧本月8日打開後門讓64名顧客入內，負責人羅偉成（23歲）昨日在法庭辯稱因有朋友要慶祝生日才開門營業。法官認為，酒吧為封閉空間，截獲時有64人聚集在千呎室內，但因不斷有人離開，相信不止此人數聚集，對客人、員工非常危險。顯然被告抱僥倖心態營業，因此判他監禁一星期。

根據規例，違反「限酒令」者最高可罰款5萬港元及監禁6個月；而違反「限聚令」者，最高罰款2.5萬港元及監禁6個月。參加受禁群組聚集的人，罰款2000港元。

據報導，公民黨立法會議員陳淑莊曾被舉報違反「限聚令」，她辯稱當時是在「開會」，而且店鋪也已「拉半閘」，認為自己並未犯法。

走訪尖沙咀酒吧區，發現部分酒吧表面上遵守禁令「落閘」，惟尖東南洋中心一帶的酒吧卻在露天地方營業，且座無虛席。規定食肆只能接待座位數量一半的客人，但現場所見，所有露天酒吧均未有遵守有關規例。一眾顧客桌上都有起碼一杯啤酒，大家都沒有戴上口罩暢飲，播毒風險極大。

報導稱，部分酒吧持有「酒吧及餐廳牌照」，在「限酒令」實施後，店方變身餐廳繼續營業，只要食客點了主食，就能叫酒佐餐，凸顯「限酒令」存在法律漏洞。

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