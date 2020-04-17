無症狀感染者低於萬分之7 官媒：武漢很安全

新冠肺炎疫情重災區中國湖北省武漢市自8日起至15日止展開為期8天的全市抽樣檢測，發現無症狀感染者占比極低只有萬分之6.6，官媒對此引專家評估稱，武漢可說是全中國最安全城市之一。

根據官方湖北日報今天報導，4月8日至4月15日，湖北省針對51萬8046人次執行核酸檢測，其中在武漢市篩查27萬5419人次。

報導說，武漢為期8天的篩查，發現當中僅182人是無症狀感染者，占比約萬分之6.6。

報導指出，至於發現無症狀感染者的來源分別是，與確診病例密切接觸者；醫院就診的普通病患；部分企業復工復產前自行檢測發現；以及部分離漢人員。

除了大規模核酸檢測，報導說，4月14日起連續3天至16日止，武漢更率先展開血清流行病學抽樣調查，完成13個行政區共100個社區的現場抽樣，抽樣人次共計1萬1000人，預計4月22日前形成調查分析報告。

報導指出，中央指導組專家組成員、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮在武漢抗疫82天，4月16日離開當地曾說「武漢是目前全國最安全的城市之一」，「只要科學防控，無症狀感染者流行風險不大」。

不過中共官媒人民日報主管的健康時報6日報導，武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯表示，由近期普查資料來看，武漢的無症狀感染者占0.15%至0.3%左右，也就是大約有1萬至2萬人，並說雖然無症狀感染者的傳染性比較低，但總歸是有傳染性的，還是需要警惕。

儘管這則報導已在健康時報官網消失，不過其他陸媒如封面新聞等刊登的報導，仍轉載楊炯的說法。

另據官媒中國新聞週刊日前報導，華中科技大學公共衛生學院鄔堂春團隊3月6日在醫學論文預印本平台medRxiv網站發表的論文稱，武漢至少有59%的感染病例是未被發現的，其中可能包括無症狀和症狀輕微病例。