無接觸旅行 房車遊成新選擇

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸五一小長假即將來到，許多被悶壞的民眾打算開車去各地走走，感受大自然野外的舒暢，預計未來的夜間旅行、美食旅遊、房車旅遊等原先小眾的旅行會逐漸推廣開來。

中新社報導，旅遊界人士表示，出境遊、郵輪遊等傳統旅遊形式短期內很難恢復，小範圍、戶外生態遊成了很多旅行社現在主推的產品，像房車遊因為可以解決旅行過程中就餐、住宿問題，實現無接觸式安心遊，在當下備受青睞。

「房車遊因為其便利、私密、安全特點，能吸引不少自駕遊的用戶來體驗」。房車露營與自駕遊門戶網站路程網CEO丁宏波表示，房車遊自2016年開始進入快速發展時期，目前基礎設施已經非常完善，以上海為例，目前上海共有運營房車營地15個，其中不少營地已經開始盈利。

旌航房車品牌負責人許揚表示，很多人對房車遊還不是很明瞭，但房車遊的門檻其實沒有想像的那麼高，一般普通C級駕照就能開大多數房車，而且國產房車售價非常親民，租賃市場也很成熟。

為幫助消費者更能瞭解房車，很多業者都通過直播強互動的方式，讓客戶了解這個原本冷門的市場。許揚認為，疫情對於房車企業來說是挑戰同時也是機遇，雖然房車生產目前停了下來，但是這段時間也給了房車行業重新思考定位，改進產品，更符合中國用戶們習慣。

許揚預測，房車業將在疫情結束後迎來小爆發的階段，房車旅遊在未來將更加盛行，房車旅行市場也將迎來更大的發展機遇。且未來房車市場會形成租賃為主，通過房車租賃能讓部分消費者體驗到房車旅行的樂趣，從而成為房車消費者，這也和國外房車發展歷史相吻合。

疫情 上海 駕照

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