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大陸超市24人新冠聚集感染分析：3代病例7人無症狀

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸醫學研究團隊針對之前一起超市聚集爆發感染分析，24名患者中7人無症狀，其中6人為超市員工。無症狀感染越來越受重視，因為他們具明顯感染性。照片／新華網
大陸醫學研究團隊針對之前一起超市聚集爆發感染分析，24名患者中7人無症狀，其中6人為超市員工。無症狀感染越來越受重視，因為他們具明顯感染性。照片／新華網

大陸新冠病毒肺炎疫情趨緩，醫學研究團隊針對之前一起超市聚集爆發感染分析，24名患者中7人無症狀，其中6人為超市員工。無症狀感染越來越受重視，因為他們具明顯感染性。

澎湃新聞報導，研究論文顯示，山東聊城一家超市的員工感染最終引發一起24人的聚集性暴發，其中11人為超市員工，13人為超市員工的家人或朋友（10名家人和3名朋友）。

聊城地處大陸中東部，在這次疫情中總計有38例確診COVID-19病例。值得注意的是，在這38例患者中，有24例與一起超市聚集性事件相關，占當地所有患者的63.2%。

公開信息顯示，截至2月11日，聊城振華超市閘口店累計確診新冠肺炎病例24例。僅該店非正式員工以及家屬共確診新冠肺炎病例17例，確定密切接觸者169名。

其間，振華超市聊城區域張姓負責人、閘口店杜姓負責人存在漏報行為，東昌府區疫情處置工作領導小組將案件線索移交公安機關後，經審查，公安機關以涉嫌妨害傳染病防治罪對張、杜兩人採監視居住強制措施。

論文顯示，該超市第一例患者於1月22日發病，該員工被確診為COVID-19後，醫護人員對所有與患者有密切接觸的人進行了篩查，即在患者最後一次去超市前一周內去過超市的人。

因很難確定超市確診員工的感染源，該聚集性事件中的24例患者被分為3代，第一代為11例，第二代11例，第三代2例。同時，這些患者的潛伏期也難以確定。此外。超市顧客中無人被確診感染。所有與超市聚集性有關的病例均無前往疫區歷史，繼發性病例與確診的超市工作人員有密切接觸史。

值得注意的是，24例患者中7例患者無症狀，其中6例為超市員工。這6例無症狀超市員工中的3例共導致6名家人或朋友出現症狀。有症狀患者的發病時間集中在首位確診患者發病後的5-11天。

研究團隊指出，無症狀感染越來越受到重視，不僅因為這些患者並不罕見，而且他們具有明顯的感染性，這項研究也顯示同樣的結果。

山東聊城市人民醫院、山東聊城市傳染病醫院、山東中醫藥大學附屬醫院、山東第一醫科大學第一附屬醫院等多家醫院的研究團隊在醫學預印本網站medRxiv發表一篇論文「24例超市聚集性COVID-19病例流行病學調查及代際臨床特徵分析」。該研究通訊作者為山東聊城市人民醫院重症醫學科ICU主任、主任醫師吳鐵軍教授，論文尚未經同行評議。

患者 新冠肺炎 疫情

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