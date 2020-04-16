New Balance告贏山寨NEW BARLUN 獲賠4655萬

獲美國運動品牌New Balance授權的新百倫貿易，先前控告NEW BARLUN紐巴倫侵權案，上海市浦東新區法院16日一審判新百倫勝訴，紐巴倫須停止對新百倫的不正當競爭行為，發表公開聲明消除影響，並賠償人民幣1000萬元經濟損失及、人民幣80萬元維權合理開支，共人民幣1080萬元（約新台幣4655萬元）。

香港now新聞報導，原告新百倫公司一方指出，New Balance是知名運動品牌，運動鞋在大陸具有極高知名度和市場佔有率，所屬新平衡體育運動公司是美國著名的運動用品生產商，先後在大陸商標局注冊了「New Balance」、「NB」、「N」字母等系列商標。

New Balance運動鞋有一項標誌性設計，在鞋兩側中央位置靠近鞋帶處使用大寫的英文字母「N」。

原告認為，被告紐巴倫公司大量生產、銷售兩側印有「斜杠N標識」的運動鞋，侵犯新平衡體育運動公司商品設計。被告持續進行不正當競爭行為，導致原告產品評價降低，商譽貶損，對原告造成巨大損失。

紐巴倫公司在庭上答辯，表示不同意原告的全部訴訟請求，認為他們作為「斜杠N」字母注冊商標擁有人，依法享有在核准商品類別上使用注冊商標的權利，上述商標現均為合法有效商標，應當依法得到保護，所以紐巴倫在運動鞋上使用注冊商標的行為，不構成不正當競爭。

上海浦東法院認為，通過長期宣傳和反複使用，已經令公眾將運動鞋兩側N字母設計的商品與“New Balance”運動鞋產生聯繫，有識別商品來源的顯著特徵，所以原告主張的鞋兩側N字母設計屬於「有一定影響的商品裝潢」。該裝潢在被告第4236766號注冊商標申請日之前已經形成「有一定影響」。

法院認為，作為各自設計中最主要、最顯著的部分，原告、被告使用的兩個N標識均是大寫英文字母N的視覺效果，在隔離比對的情況下，兩個標識分別不明顯，細微差別不足以引起消費者的注意。

法院指出，紐巴倫公司作為同業競爭者，在明知原告的鞋兩側N字母設計具有一定影響的情況下，仍然在他們生產同類商品的相同位置上使用近似標識，攀附原告商譽、造成市場混淆的主觀過錯明顯，客觀上足以導致消費者對商品來源產生混淆、誤認，違背了誠實信用原則和公認的商業道德，構成不正當競爭。

法院認為，除了停止不正當競爭行為、消除影響外，紐巴倫公司還要承擔賠償責任，綜合原告鞋兩側N字母裝潢知名度較高，以及被告不正當競爭行為時間較長、範圍較廣、主觀過錯較為明顯等因素，法院酌情確定紐巴倫賠償人民幣1000萬元，及人民幣80萬元維權合理開支。