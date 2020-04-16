李蘭娟：五一假期可適當出遊 在中國旅遊最安全

中國國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟向媒體表示，民眾在五一勞動節假期期間「可適當出遊」。她還說，在全球疫情形勢下，「在中國旅遊還是最安全的」。

中國另一名傳染病學專家張文宏日前也表示，中國「總體上沒有什麼新發的病例」，五一假期「啟動一些旅遊項目是合理的」，但希望能以「室外旅遊」為主，會比較安全。

中新網報導，李蘭娟在3月31日離開武漢後，前往浙江安吉進行14天的集中隔離及休養，15日回到自己在杭州任教的浙江大學醫學部，並作上述表示。

根據報導，李蘭娟表示，在做好防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情輸入、反彈工作的前提下，復工、復產、復學及「適當的旅遊」，都是可以的。

李蘭娟說，大家應該利用這個節日（五一勞動節）好好地休息，也可以適當地到「人員不是集聚太多的地方」走一走、看一看。「在全球疫情形勢下，在中國旅遊還是最安全的」。

張文宏先前則指出，在旅遊地點中，最危險的地方是「用餐的地方」，因此建議「自備乾糧、單獨食用」，這樣會大幅降低聚集風險。

李蘭娟並針對「無症狀感染者」表示，這類人員本身不可怕，重要的還是要做好檢測，讓情況不明的人「變得明起來」。