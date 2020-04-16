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影／大陸專家：疫情期間早餐不准吃粥！為什麼？

聯合報 / 記者林則宏
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（取自人民網）
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（取自人民網）

在當前新冠肺炎防疫期間，小朋友早餐該吃什麼比較好？上海新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏說，「早上不許吃粥」。他強調，現在中國的孩子早上只能吃兩樣東西：雞蛋、牛奶，不吃不許上學！

這次疫情期間在大陸爆紅的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，受中共駐歐盟使團、駐比利時、荷蘭、盧森堡大使館邀請，15日在上海市政府安排下與歐洲中資企業、華人、華僑、留學生透過網路進行交流。

據《澎湃新聞》報導，目前西方國家基本上只對新冠肺炎重症患者進行醫治，西班牙中國商會主席薛瑩因此問張文宏，當前要如何患者「輕轉重」？

對此，張文宏表示，上海曾發現一名病患從境外輸入後，很短時間內就轉為重症。後來發現，同一批從國外回到中國的人，以打工者居多，「回中國途中像逃難一樣」，沒有好好吃東西，心情也不好。這種病人營養條件差，是輕症轉重症最主要原因，因為他們營養極度缺乏。

張文宏指出，避免轉為重症，關鍵是充分的營養，只有補充足夠的能量才能產生抗體。「感染生病後最重要的是第7至10天，如果這段過程中有充分的蛋白質，就能產生抗體。」

「靠吃粥、吃鹹菜你就麻煩了，這樣抗體是出不來的。」張文宏說，「你已經生病了，只要胃口允許，就要用充足牛奶、雞蛋來保證，肉、魚都盡量補給。蔬菜水果也都要吃些。萬一家裡人感染，最重要的就是營養，這個做好了，大多數人可以把病熬過去。」

張文宏甚至說，這段期間，中國的孩子早餐只能吃兩樣東西：雞蛋、牛奶。

他強調，「你家裡的孩子不管長得胖，長得瘦，喜歡不喜歡吃東西，這段時間他的飲食結構，你要超級重視」；「絕不要給他吃垃圾食品，一定要吃高營養，高蛋白的東西，每天早上準備充足的牛奶，充足的雞蛋，吃了再去上學，早上不許吃粥。」

張文宏過去就曾多次強調補充蛋白質的重要性。4月2日在與英國、南非大陸僑團、留學生視訊交流時，張文宏曾表示，根據上海的救治經驗，新冠肺炎患者一定要保證攝取足夠的蛋白質。

4月4日與法華人、華僑、留學生進行線上交流時，張文宏也說，「喝足夠的牛奶，吃足夠的雞蛋，隔三差五吃一塊牛排，是抗疫的最好方法。」

新冠肺炎 雞蛋 上海

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