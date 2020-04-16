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香港14歲數學天才 連跳4級進理大

世界日報 / 香港新聞組╱香港16日電
圖為香港理工大學一隅。新華社
圖為香港理工大學一隅。新華社

香港數學神童葉振延年僅14歲，他於去年9月獲理工大學破格取錄，入讀該校投資科學及金融分析（榮譽）理學士學位課程一年級，連跳四級。

香港01報導，智商高達141的葉振延，早於兩三歲時已嶄露數學天賦。其父母表示，他當時已能完全掌握乘數表；小二完成整個小學階段的數學課程，並於小四時報考英國會考IGCSE數學科獲B級成績，到就讀小五小六時，他又應考IAL數學科獲C級；升讀中學後更獲學校配合，於中學及大學「兩邊走」兼讀上課；去年9月，以14歲之齡入讀理。

文匯報報導，雖然年紀輕輕就入讀大學，葉振延卻表明適應上毫無問題，大學生活相當愉快，課堂內外均能與同學打成一片，唯一擔心是其年齡問題會影響將來參與海外交流計畫，要與大學再商討。

未來，他希望朝學術方面發展，期望在港完成碩士、博士課程後，再到海外修讀博士後課程，以知識貢獻社會。

香港 大學生

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