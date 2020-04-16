健全樓盤表 優化網簽備案服務

大陸住房城鄉建設部近日印發關於提升房屋網簽備案服務效能的意見，提出全面採集樓盤信息，提供自動核驗服務，優化網簽備案服務，推進大陸「全國一張網」建設。

新華社報導，意見提出，樓盤表是房屋信息基礎數據庫，是實施房屋交易合同網簽備案，開展房屋交易、使用和安全管理的基礎。市、縣住房和城鄉建設部門應當按照規定建立健全覆蓋所轄行政區域的各類新建商品房和存量房的樓盤表；應當加強房屋面積管理工作，落實房屋面積測量規範標準要求，為房地產開發企業等各類市場主體提供規範、便捷、高效的預（實）測繪成果審核服務。

根據意見，市、縣住房和城鄉建設部門應當按照統一的數據標準要求建立樓盤表；開展商品房預售許可、商品房現售備案、房屋交易合同網簽備案、交易資金監管、物業管理、住宅專項維修資金管理、房屋徵收等業務產生的，或者通過部門間信息共享獲取的交易狀況和權利狀況相關信息，應當及時載入樓盤表，實現樓盤表信息動態更新。

，意見還提出，市、縣住房和城鄉建設部門應當推動房屋網簽備案系統與公安、民政、稅務、人力資源社會保障、市場監管、自然資源、法院等部門和單位相關信息系統聯網，通過信息共享等自動核驗交易主體的身分、婚姻、稅收、社會保障、市場主體登記、不動產登記、失信被執行人等信息，逐步實現當事人僅憑身分證件即可完成交易主體核驗。

根據意見，加快將房屋交易網簽備案信息與大陸國家政務服務一體化平台對接，及時交換數據信息，提升公共服務水平。