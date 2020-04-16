深圳台商回饋 口罩贈北市華江里

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導
深圳台商協會捐贈台北市萬華華江里2萬個醫療用口罩，和5千個KN95的口罩。 記者賴錦宏／攝影
深圳台商協會捐贈台北市萬華華江里2萬個醫療用口罩，和5千個KN95的口罩。 記者賴錦宏／攝影

新冠肺炎疫情持續，為協助台灣民眾抗疫，深圳台商協會昨天捐贈台北市萬華區華江里里民口罩，並於現場發放，一共有3400多戶里民受惠。

深圳台商協會秘書長盧政群表示，事業雖然在大陸發展，心繫台灣，新冠疫情以來，台灣民眾還有很多需求，很多民眾花很長時間排隊買口罩，在這關鍵的時間點上，台商可以回饋鄉里。

他表示，台商雖在大陸發展，但可對台灣做更多的貢獻。台灣是台商的根，台商的家人都在台灣，要把根基維護得更好；台灣能更好，台商也就無後顧之憂，在深圳也可以發展得更棒。

華江里里長楊華中，這次非常感謝深圳台商協會，願意回饋鄉里，贊助了慈濟、龍山寺口罩，更願意回饋陳會長自己長大的社區。華江里一共有3400多戶，深圳台商協會贊助了2萬個醫療用口罩，還贊助5千個KN95口罩。

楊華中表示，鄉親們收到口罩都非常開心，並向深圳台協秘書長盧政群道謝。有民眾表示，每次去健保藥局排隊都要二、三個小時，還要花錢；深圳台商協會送華江里民口罩，不僅不用健保卡，而且發放快速，十分感謝。

深圳台商協會會長陳忠和指出，台商平時對台灣民生需求都很關心，尤其是疫情來襲後，在自己行有餘力的同時，希望提供自己一份力量。這次疫情中台灣控制得相對較好，但口罩和醫療物資仍有所欠缺，深圳台商協會和慈濟功德會、龍山寺、華江里合作，發出8萬個口罩，其中有5萬KN95，3萬個是醫療口罩，該會將陸續捐贈，這是台商對台灣的關心，提供台灣民眾抗疫物資。

陳忠和表示，為抵抗疫情，深圳台協一共買了130萬個口罩，本來是用來提供在深圳的台商台胞眷屬及台灣學生，一共發出76萬4千多個，仍剩下50多萬個口罩。他表示，自己是龍山寺信徒，也自小在華萬長大，希望能幫助鄉親一同抗疫。

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