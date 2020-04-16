北京劃戰略留白用地 2035年前不用

北京市規劃和自然資源委員會15日披露，北京市政府正式印發了「北京市戰略留白用地管理辦法」，劃定了約132平方公里戰略留白用地，原則上2035年前不予啟用。

中新社報導，戰略留白用地是為城市長遠發展預留的戰略空間。北京市結合各區分區規劃（國土空間規劃）編製工作，在全市2760平方公里城鄉建設用地範圍內，統籌劃定了約132平方公里戰略留白用地，已在分區規劃數據庫落圖落位，並在各級各類規劃編製及規劃實施管理規則中細化落實，實施城鄉建設用地與建築規模雙控，原則上2035年前不予啟用。

辦法規定，保持總量平衡，原則上戰略留白用地只增不減。各區政府應加強戰略留白用地管理，2035年前保持總量不減少。鼓勵各區政府增加戰略留白用地規模，將「疏解整治促提升」專項行動騰退等用地中短期內無明確實施計畫的地塊，及時劃入戰略留白用地。

對於無建築物、構築物的實地留白用地，各區政府應結合實際實施臨時綠化並掛牌公示，嚴格管控。對於存在建築物、構築物的規劃留白用地，應加強管控，合法建設可暫時予以保留，除用於保障「七有」「五性」民生需求外，不得隨意改變用途或進行改擴建；違法建設予以嚴厲打擊，並納入拆違計畫限期拆除。

目前，北京市正圍繞「七有」、「五性」做好民生保障工作。「七有」是指幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶；「五性」即便利性、宜居性、多樣性、公正性、安全性。

為加強規劃留白用地騰退，各區政府應對戰略留白用地內建築物、構築物及相關抵押貸款情況進行調查摸底、分析評估，制定分類清理方案，納入國土空間近期規劃和年度實施計畫，有序組織實施，2035年前實現實地留白，做到「地上物清零」和「零成本持有」。