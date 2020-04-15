「非洲人在中遭歧視」俠客島批美炒作

中非裔人士在廣州疑遭歧視事件，意外成了中美口水新戰場。人民日報海外版「俠客島」公眾號刊發文章稱此為美方「炒作」，更痛批「美國政府現在不是甩鍋嫁禍，就是挑撥離間」，「美國，最沒有資格指責別人種族歧視！」

文章開頭解釋，3月初，根據當時海外疫情情況，廣東實行的政策是，「從疫情嚴重國家入境人員」需全部隔離，當時非洲國家疫情不重，並不包含在內；3月15日，廣州首次出現境外輸入病例後，防控政策遂開始調整。

文章宣稱，廣州一線防控人員說，大多數非洲籍人員都會配合中方的防控工作，但不排除個別人士「不那麼配合」。「甚至出現過極個別排查對象拒不配合、被警方強制執行的情況。在這個過程中，有人把執法和摩擦的過程進行拍攝和錄製，截取片段，發布在海外社交網絡上，引來各方轉發和添油加醋的解讀。」

「在這種情況下，少數房東決定和其非洲籍租客解約，一些酒店的工作人員也表示不予接待；一時沒有找到住所的幾十名非洲籍人員，便在街頭流浪。」

文章進一步寫道，「在世界上種族歧視問題最嚴重的國家，一些官員和媒體像鯊魚聞到了血腥味一樣，紛紛跳了出來，開始義正言辭地指責中國搞『種族主義』、『排外主義』 ，然後大肆渲染『中非關係陷入危機』。」

文章直指，「美國務院發言人更是見風起浪」批其目的，「司馬昭之心」。