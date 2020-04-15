德陽旌湖 獲評四川十大觀鳥勝地

近日，「四川最佳觀鳥地指南1.0」發布，包括四川省內有分布的41種特有鳥類、46處重點鳥區和10個最佳觀鳥地等詳細資訊。德陽市的旌湖與若爾蓋高原、西昌邛海等地，被評為四川省十佳觀鳥地。

德陽是大陸西部重要的工業城市，也是著名的「愛鳥之城」，即使在今年的新冠肺炎疫情期間，當地的旌湖仍然非常「熱鬧」，大批候鳥在此越冬。

目前雖然已是4月，越冬候鳥大群體基本離開，但仍有少量羅紋鴨、赤麻鴨、紅嘴鷗、赤頸鴨、反嘴鷸等還留在旌湖，還有一批綠頭鴨、斑嘴鴨等冬候鳥已經在旌湖安了家，讓當地市民和觀鳥愛好者高興不已。

據德陽觀鳥愛鳥志願者協會副會長李濤介紹，除了每年都來作客的「老朋友」，今年德陽還迎來了「新朋友」。不久前，有鳥友在旌湖發現了常在深山、丘陵出沒的「山中客」雉雞，羽毛鮮豔美麗，讓不少市民感歎「旌湖就像鳥類動物園一樣，孩子很喜歡！」據了解，由於旌湖上游灘塗多、水草豐茂、食物充足，這些雉雞看樣子應該是準備在旌湖繁殖了。

隨著天氣轉暖，到旌湖沿岸散步、觀鳥的市民越來越多，愛鳥志願者們特別呼籲市民文明觀鳥，愛護旌湖裡的「客人」們，讓「四川十大觀鳥勝地」的美稱更加實至名歸。