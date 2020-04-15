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機器人炒菜 加速餐廳智慧化

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
廣州一家智慧型餐廳裡的機器人正調製雞尾酒。 新華社資料照
廣州一家智慧型餐廳裡的機器人正調製雞尾酒。 新華社資料照

自動添油加調料、靈活掌握火候、左右晃鍋顛勺……在山東濟南，凱瑞商業集團下屬的一家智慧餐廳後廚裡，炒菜機器人只有兩三分鐘就能做出一份炒飯。

新華社報導，餐飲界人士指出，許多智慧餐廳愈來愈多，顧客自主點單、下單、取餐，再由機器人烹飪，最大限度保證無接觸服務。疫情期間，餐飲企業推出「無接觸配送」、「無接觸用餐」、「送餐機器人」等新舉措，成為餐飲業智慧化升級的突破口。

智慧化是餐飲業高質量發展的重要方向，是降低成本、提升服務的有效手段，互聯網、大數據、人工智能等新興手段正賦能餐飲業。

濟南超意興餐飲有限公司以快餐為主業，關閉堂食期間上線了手機小程序點餐，顧客可到店「無接觸」取餐。超意興公司總經理助理宋業飛說，他們今後打算在一些辦公樓建保溫餐櫃，顧客手機點餐下單，他們將飯菜打包後配送至餐櫃，顧客掃碼取餐，全程不見面、無接觸。

大陸商務部監測，截至3月26日，餐飲企業復工率已達80%左右；3000家重點餐飲門店營業收入佔去年同期的比重一週內回升10個百分點左右，比2月份最低點回升30個百分點以上。

不少餐飲行業從業者認為，疫情過後，餐飲市場會有反彈。人們長時間宅在家中，飲食和消費習慣很可能發生改變，餐飲企業需要提前預判，提早應對。

此外，菜品向工業化產品轉變的趨勢也進一步提速。疫情期間，海底撈、西貝、廣州酒家、北京楊記興等餐飲企業加大力度開發半成品或成品的食品，把原來的堂食菜品變成工業化產品，顧客購買後只需給食品加熱就可在家中享用到餐廳的味道。

中國飯店協會認為，餐飲行業是勞動密集型行業，人員多，人均效率低，通過工業化發展實現標準化生產是解決行業痛點的有效途徑。未來，會有越來越多的企業加入餐飲食品工業化行列。

根據該協會發布的《新冠疫情下中國餐飲業發展現狀與趨勢報告》，從第二季度開始餐飲收入會出現小幅增加，收入同比預計會減少40%左右；第三季度後餐飲業開始逐漸進入反彈期後的恢復增長期，餐飲收入逐漸與去年持平；第四季度餐飲業進入補償性消費增長期，餐飲收入同比會有大幅增加。

餐飲業 疫情

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