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麥當勞廣州分店貼告示拒「黑人」 遭轟歧視後道歉

世界日報 / 中國新聞組／北京14日電
一名麥當勞女職員手持通告，上面寫著「即日起不准黑人（Black people）進入」、「請聯絡警方進行醫學隔離」。圖翻攝自Youtube
一名麥當勞女職員手持通告，上面寫著「即日起不准黑人（Black people）進入」、「請聯絡警方進行醫學隔離」。圖翻攝自Youtube

多個非洲國家近日集體投訴，指廣州涉嫌在疫情期間歧視他們的國民引發外交風波。雖然廣州市政府和中國外交部均稱一視同仁對待，但微博傳出一段不准非裔進入廣州一家麥當勞影片，雖然影片已被刪除，但中國麥當勞已證實事件並道歉。

據暱稱「假裝在B612」網友在微博公布的影片，一名麥當勞女職員手持通告，上面寫著「即日起不准黑人（Black people）進入」、「請聯絡警方進行醫學隔離」。不過有關影片已被刪除。

香港媒體引述據駐上海的英文媒體 《Shanghaiist》報導，指中國麥當勞已證實，一名非洲男子進入廣州一間麥當勞時，被告知不可進內。麥當勞回覆 《Shanghaiist》的查詢時致歉，又指要求「立刻停止有關行動」，亦會向員工提供半天「多元及包容」的培訓，並會要求旗下員工接受培訓，防止同類情況再發生。

回覆指出，麥當勞中國「堅決反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行零容忍。為進一步加強教育，該餐廳已於4月12日下午停業半天並進行相關培訓，防止此類事件再次發生」。

此外，麥當勞中國公司也在影片下方回覆說：「親愛的博主，麥當勞獲悉後立即展開調查。對這家餐廳給顧客造成困擾與不安，我們深感抱歉。該餐廳被責令立即停止相關操作」。

但麥當勞中國的這則回覆並沒有說明這家分店的具體位置。

麥當勞 非洲 北京 新冠肺炎

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