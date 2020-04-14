影／「一定讓他活」 中國4省醫護接力救治67天

一則《一定讓他活》的新冠肺炎危重症患者救治視頻近日在網路上瘋傳，四省醫護在武漢接力救治一名病患67天，從命懸一線到現在逐漸康復中。

中新網報導，4月12日，武漢大學人民醫院東院重症醫學科護士長熊芙蓉為35歲的小偉拍了一段視頻。視頻中小偉恢復得不錯，雖然還在用鼻導管吸氧，但對於一個用了25天ECMO（體外膜肺氧合）、上了50天呼吸機、救治了67天的新冠肺炎危重症患者來說，他目前的恢復狀態已算是一個奇蹟。

在視頻中，小偉說：「感謝醫護人員，感謝所有人關心，我一定努力好好活下去。」

據報導，從2月6日至今，經過遼寧、河南、福建三支援鄂醫療隊和武漢大學人民醫院東院醫護人員兩個多月的接力救治，新生活的曙光正一點點照亮小偉和他的一家。

小偉1月26日突發高燒39℃，2月6日確診並住進武漢大學人民醫院東院新冠肺炎3病區。他病情發展迅猛。2月12日，上有創呼吸機；一天後病情突然惡化，很快發展到呼吸衰竭，命懸一線。

接管三病區的遼寧重症醫療團隊緊急評估後認為，必須立刻給小偉用上ECMO支持。同時，鑑於患者病情危重，轉運至手術室再上ECMO風險極大，必須在床旁施行手術搭建血管通路。

回憶手術過程，武漢大學人民醫院東院血管外科主任鄧宏平仍覺得驚心動魄：隔離病房裡沒有手術室的專用刀片、專用燈，他和助手穿著密不透風的防護服，在呼吸困難、護目鏡上全是霧氣、汗水甚至鼻涕遮擋視線的情況下，只用一把剪刀，憑著手感和觸覺「盲操」完成股動脈和股靜脈分離。

3月9日，在上機整整25天後，小偉撤下ECMO。經遼寧、河南援鄂醫療隊精心治療與照顧，小偉各項身體指標好轉，醒了過來。當護士將手機拿到他的耳邊幫他和妻子通話，並給他看他孩子的照片時，他流下眼淚。

3月25日，跟小偉一起和死神鬥爭了近50天的遼寧和河南醫療隊要撤回了。交接時，小偉的主管醫生、遼寧醫療隊賈佳一再拜託，「讓他活，一定要讓他活。」

在福建醫療隊配合協助下，小偉感染逐步得到控制。4月3日，小偉完全脫離呼吸機。4月8日，順利拔除氣切套管後，他扯著嗓子說出「謝謝」。