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不敵疫情 米其林外灘十八號HAKKASAN宣布永久歇業

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
不敵疫情，米其林粵菜餐廳，位於外灘十八號的Hakkasan於13日決定永久歇業、退出中國市場。（新浪微博照片）
不敵疫情，米其林粵菜餐廳，位於外灘十八號的Hakkasan於13日決定永久歇業、退出中國市場。（新浪微博照片）

位於外灘十八號的Hakkasan於13日決定永久歇業、退出中國市場。受全球疫情影響，這個來自英國的米其林粵菜餐廳，在登陸上海的第六年遺憾告別。許多大陸美食博主紛紛在微博和微信撰文，惋惜它的關閉。

據 ShanghaiWOW微信號，受全球疫情影響，位於外灘十八號的粵菜餐廳Hakkasan於13日臨時決定永久停業，正式退出中國市場。

而上週，上海幾十家媒體還一同參觀了Hakkasan的後廚房，第一次看了一場招牌魚子醬片皮鴨的桌邊秀。昨天關門消息來得太過突然，許多美食博主都覺得難以接受。

面對疫情，Hakkasan一直在想辦法積極地面對，早在2月10日就恢復了營業，是外灘十八號第一家恢復營業的餐廳，且迅速的上線了外賣服務。

2014年，Hakkasan低調登陸外灘十八號，這個來自英國的精緻粵菜館，連續多年摘得倫敦米其林一星。而外灘的這間Hakkasan，是繼印度、美國、杜拜等地區後開設的全球第12家分店。隱匿於外灘十八號的精緻粵菜，被美食家形容為老外眼中「最性感的中餐廳」。

開業六年來人氣一直不減，餐廳將西方的時尚元素與傳統粵菜相結合備受老饕們的喜愛。

說到Hakkasan就不能不提經典的魚子醬片皮鴨，冒著熱氣的烤鴨保留了適當的油脂比例，香脆無比，鴨肉卻細嫩柔和，加上魚子醬的美妙口感，三種食材組合到一起令人驚艷。

受全球疫情影響，魔都上海已經有一大批餐廳閉店，上周剛剛揮淚告別了「永嘉路最美洋房花園日料餐廳SHARI」，今天又要與Hakkasan說再見，接二連三地閉店消息實在讓人倍感惋惜。美食博主提醒「喜歡的餐廳一定要儘早去，且吃且珍惜！」

疫情 上海

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