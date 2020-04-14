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非裔遭歧視補破網 中共外長急約見非洲使節團解釋

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
廣州突然加強非洲黑人群體的防疫措施，引發中共和非洲國家之間的外交紛爭。（新浪微博照片）
廣州突然加強非洲黑人群體的防疫措施，引發中共和非洲國家之間的外交紛爭。（新浪微博照片）

中共加強境外人士抗疫措施，使居於廣州的非裔人士遭到歧視，並引起中共與非洲國家嚴重外交糾紛。中共外交部網站消息，中共外交部部長助理陳曉東十三日深夜集體會見部分非洲國家駐陸使節，就廣東省疫情防控涉及非裔人士在粵境況進行交流，非洲20多個國家駐陸大使或代表出席。中共宣布，即日起陸續解除對除確診患者和密切接觸者（含疑似患者）外的非裔人士的健康管理。

陳曉東表示，當前國際疫情持續蔓延，中國防範疫情輸入壓力不斷加大，廣東作為中國開放大省面臨的境外移入風險尤其突出。只有把疫情防控網扎得更密更牢，堵住所有可能導致疫情反彈的漏洞，才能維護來之不易的疫情防控成果，這樣做是對所有在粵的人負責。

陳曉東還指出，對一些非洲駐陸使節反映的廣州等地疫情防控涉及非裔人士處境，中方高度重視。廣東方面正在不斷採取改進措施，依照無差別對待原則落實各項健康管理，按照有關防疫流程，從即日起陸續解除對除確診患者和密切接觸者（含疑似患者）外的非裔人士的健康管理，並同非洲駐廣州總領館建立有效溝通機制。中國政府對所有在華外國人一視同仁，這是中方的一貫政策和立場。

據新華社，非洲駐陸使節表示，就廣東疫情防控涉及非裔人士核酸檢測、居住、簽證、留學生待遇等具體問題表達了關切，同時讚賞中方通報廣東方面已經並即將採取的措施，包括建立同非洲國家駐廣州總領館對話溝通機制等，將會立即、全面、如實向非國的政府報告，同時向其在粵僑民通報，希望這些舉措得到及時有效落實。非方願配合中方督促指導本國僑民遵守中方法律，配合中方做好疫情防控。

近日，數以百計在中國廣州居住的非洲裔居民，在沒有被確診新冠肺炎下，被趕出家門丶強制檢疫和沒收護照。美國CNN報導稱，在廣州的非裔美國人也受到歧視，酒店不做非裔人士的生意。非洲聯盟及多個非洲國家發聲關注廣州非裔人士的處境，強烈譴責有人歧視和不人道對待當地非洲人。

中共外交部表示，實施抗疫措施時出現「一些情況和誤解」，中方高度重視。

非洲 疫情

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