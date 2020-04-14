「給哨子的人」艾芬醫師失聯3周 昨晚微博報平安

總部位於法國巴黎的「無國界記者組織」（RSF）上周五（10日）援引澳洲媒體報導，武漢中心醫院急診科主任艾芬公開批評當地政府審查疫情訊息之後，已失聯近3周，呼籲中國政府盡快說明艾芬近况。而艾芬的微博帳號昨日發布多則內容，其中一條自拍短片中，艾芬表示，自己正在正常返工。有媒體嘗試致電艾芬，但電話未能接通。

RSF表示，澳洲電視時事節目「60分鐘」最早於上月29日報導艾芬失聯情况，並指這與她早前接受中國《人物》雜誌採訪時批評政府審查有關，該專訪在網上迅速被刪除，引發一輪中國大陸網友與官方審查的角力。

艾芬的新浪微博帳號昨日發布一段32秒的短片，可見艾芬戴着口罩、身穿白袍，她說道，她是在4月13日下午兩時半，位於其供職的中心醫院門口拍攝該短片，她現在正常工作，「希望大家放心，我現在一切都很好，謝謝大家」。許多中國大陸網友留言向其問好。

艾芬微博曾在29日上述澳洲報導當天發文，內容是一張定位在武漢江漢路的俯瞰長江江景照，配文「一江水，一座橋，一條路，一聲鐘」。4月以來隔一兩日亦都有更新。接受大陸《人物》周刊採訪之後，她最早一次在微博「報平安」是在上月16日。

另外，在武漢女作家方方武漢封城日記在美國亞馬遜出版後，大陸微信微博掀起強大的輿論壓力，抨擊方方日記「不愛國」、「把小說幻想當現實」、「給敵對勢力一把大槍」。