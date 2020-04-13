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武漢女子敲鑼救母 母女確診均已痊癒

中央社 / 台北13日電

陸媒報導，因為「敲鑼救母」感動無數人的武漢女子李麗娜，與母親趙巧英均已痊癒出院。李麗娜形容，敲鑼得到救助後，就像「有人扔了個救生圈，終於不用垂死掙扎了」。

新京報報導，今年2月1日，李麗娜帶母親就醫，其母被列為新冠肺炎疑似病例。已婚的李麗娜於是陪母親在家隔離治療，其間，母親病情加重但仍無法入院治療，她也遭到感染。

多番求助無果後，2月8日，發燒一整晚的李麗娜，因擔心自己也倒下後，無人可救她們，無奈在陽台「敲鑼救母」，她哭喊：「救命啊，我媽不行了…快來人啊，沒有辦法了。」

「敲鑼救母」一幕被鄰居拍攝影片上傳後，立刻引發網友動容與各方關注，並形容為「古有擊鼓申冤，今有敲鑼救母」。

李麗娜敲鑼哭喊救命後，終於獲得重視，她的母親隔天就獲安排入院治療。2月14日，李麗娜也被確診送進國博方艙醫院治療，事後母女均已治癒。

4月10日，李麗娜正式解除隔離，回家與兩個多月未見的丈夫和女兒團聚。她形容敲鑼之後得到救助，就像「有人扔了個救生圈，終於不用垂死掙扎了」。

李麗娜說，其實她敲的就是一個盆和一支勺，只是希望自己發出的聲音能被聽得到；雖然不管敲鑼或在街上喊都不是特文明的事，但到了那個時候，「救命才是最重要的」。

李麗娜出身在單親家庭，從小與母親趙巧英相依為命，特別感激母親一路對她的支持。

趙巧英回憶，當時她每天發燒到攝氏39、40度，不能說話，一直喘氣。到後來不能吃飯，也下不了床。她女兒就買了輪椅，每天推她去醫院，並說：「妳一定要挺住！」

趙巧英說，當時女兒每天早上都在哭，她問：「是不是媽媽不行了？」 女兒也不說。那天女兒在陽台敲鑼，她也聽到了就在裡面哭。

「女兒敲的是家裡的洗菜盆，現在還在用，就算用爛了、用破了都不會丟，它是自己的第二次生命」；趙巧英語帶哽咽說：「這個鑼一敲就是救兩條命」。

發燒 武漢 新冠肺炎

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