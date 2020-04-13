39歲男護士援鄂返家變白髮 女兒懵問「你是誰？」

「欣欣，爸爸回來了！」貴州銅仁玉屏急救中心護士長王本學與家人分開56天、結束援助湖北工作返家，原以為女兒一見到他，就會飛奔著抱上來。但讓他感到心酸的是，3歲的女兒看著已變一頭白髮的王本學，竟然認不出來了。

貴州都市報微信公號報導，王本學今年39歲，2月4日主動報名前往武漢，參與新冠肺炎疫情防控。援鄂歸來，王本學近日回到原工作崗位上，同事發現原本只是兩鬢有少許白髮的他竟然變成了一頭白髮。

王本學是玉屏人民醫院最早的男護士，有著非常豐富的一線臨床工作經驗，也是銅仁市唯一一名前往武漢的男護士。

2月4日凌晨接到通知後，王本學簡單和家人告別，沒有讓妻兒來送行。「就不讓他們來送行了，我不願意看見小女兒哭。」 王本學說，父母年紀大，身體不太好，3歲的小女兒又黏自己，所以他決定不要妻子和家人來送行。

2月7日下午，抵達武漢第三天後，王本學進入江漢方艙醫院。「主要工作就是白天叮囑監督患者吃藥，晚上定時給他們測量體溫。」王本學說，他所在的江漢方艙醫院收治的都是輕症患者，他負責21名患者的護理救治工作。

「這是一個新的病毒，太多的未知。」王本學坦言，在江漢方艙醫院工作期間，切身感受到病毒對患者的侵害，心理壓力非常大，於是白頭髮就愈來愈多。

4月1日，離開家鄉56天的王本學回到了玉屏。「孩子還小，很黏我。」王本學說，3歲的小女兒當天還在電話裡問自己什麼時候到家，最想做的事就是去抱抱這個從未和自己分開超過半天的小女兒。

然而，父女間的見面除了幾分尷尬外，更多的是心酸。王本學和幾位同事進家後，喊了幾聲女兒的名字。原本以為很久不見的女兒會一下子靠過來，然而小傢伙看著一頭白髮的王本學愣住了，同時用那水靈的小眼睛到處在搜尋著父親的身影。

王本學說，當時女兒能明顯聽出自己的聲音，但就覺得眼前的人與自己的爸爸不太一樣。過了好幾分鐘，女兒才伏在王本學肩頭，用手輕輕摸著爸爸的頭髮。