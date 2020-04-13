帶小孩「放風箏」慘被高壓電擊傷！夫妻雙雙截肢還要洗腎

放風箏釀悲劇！一名住在大陸吉林省長春德惠市天台鎮的何姓夫婦，在本月2日陪著2個小孩放風箏時，風箏被風吹到高壓電上，受不了孩子哭鬧，何姓夫婦試圖以木棍拿下風箏，不料兩人都被高壓電擊傷，搶救後雙雙被截肢，丈夫甚至需要洗腎保命。

根據《吉林網》報導，家住德惠市天台鎮的何海會和妻子，2日陪著兩個孩子放風箏，兩人以木棍取下風箏時不慎被高壓電擊傷，吉林大學第一醫院燒傷外科醫師武振東表示，兩人四肢末端都出現壞死，3日進行四肢截肢手術。

武振東表示，何海會夫妻倆雖然已經做了一次截肢手術，但是如果四肢末梢再發生壞死乾癟的情況，仍需要進行多次手術。另由於何海會的腎臟損傷嚴重，目前還需要進行透析治療。

報導指出，兩人的治療費用是親戚東湊西借，還有村政府和當地愛心人士捐助的，然而兩個人的傷情不僅還沒穩定，後期的治療和義肢費用仍是未知數。