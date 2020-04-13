帶小孩「放風箏」慘被高壓電擊傷！夫妻雙雙截肢還要洗腎
放風箏釀悲劇！一名住在大陸吉林省長春德惠市天台鎮的何姓夫婦，在本月2日陪著2個小孩放風箏時，風箏被風吹到高壓電上，受不了孩子哭鬧，何姓夫婦試圖以木棍拿下風箏，不料兩人都被高壓電擊傷，搶救後雙雙被截肢，丈夫甚至需要洗腎保命。
根據《吉林網》報導，家住德惠市天台鎮的何海會和妻子，2日陪著兩個孩子放風箏，兩人以木棍取下風箏時不慎被高壓電擊傷，吉林大學第一醫院燒傷外科醫師武振東表示，兩人四肢末端都出現壞死，3日進行四肢截肢手術。
武振東表示，何海會夫妻倆雖然已經做了一次截肢手術，但是如果四肢末梢再發生壞死乾癟的情況，仍需要進行多次手術。另由於何海會的腎臟損傷嚴重，目前還需要進行透析治療。
報導指出，兩人的治療費用是親戚東湊西借，還有村政府和當地愛心人士捐助的，然而兩個人的傷情不僅還沒穩定，後期的治療和義肢費用仍是未知數。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言