疫情漸獲控制…大陸30省公布開學時間 湖北除外

「黨說賣竹鼠可以脫貧...但現在怎麼辦？」新型冠狀病毒肆虐全球，輿論紛紛將釀成人類瘟疫的災難矛頭，指向中國長久以來遭人弊病的「野味文化」。當中，中國餐桌常見的野味——竹鼠——其龐大的養殖產業鍊一夕面臨崩滅危機，連中國竹鼠養殖戶網紅「華農兄弟」也難逃此劫。儘管竹鼠與其他野味一樣，都有公衛、疾病、動保的疑慮；但對許多貧窮農村的竹鼠養殖戶來說，自己卻是在官方「脫貧攻堅」的號召下才投入竹鼠產業鏈，不料政策風向一轉就讓全員死在前灘上。如今中國上千萬隻飼養竹鼠，會以「防疫」之名被大規模撲殺嗎？養殖戶搖搖欲墜的後半生經濟，又該怎麼找到活路？

2020-04-13 08:30