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疫情漸獲控制…大陸30省公布開學時間 湖北除外

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸30個省已經公布開學時間表，湖北省除外。照片／百家號
大陸30個省已經公布開學時間表，湖北省除外。照片／百家號

新冠肺炎疫情逐漸獲控制下，大陸30個省已經公布開學時間表，湖北省除外。其中，北京、上海、廣州高三年級將於4月27日返校；福建省4月7日高三開學、重慶市4月20日初三、高三、中職畢業年級開學。

不過，大陸疫情境外移入案例不斷增加，昨日突破百人，開學時間表恐存變因。之前雲南已經宣布學生於3月30日開學，但因為突然新增多例境外移入病例，開學臨時往後延期。畢竟學校聚集幾千名學生，安全不容小覷。

騰訊新聞報導，北京方面，高三年級4月27日返校，初三年級將於5月11日開學，其他學段另行安排。

廣東部分，幼兒園和特殊教育學校的開學時間另行研究確定，高三初三學生於4月27日返校，5月11日後，各地分期、分批、錯峰安排中小學其他年級學生返校，具備條件的大專院校可安排畢業班學生返校，5月18日後大專院校其他年級、技工院校中職學校分期、分批、錯峰返校。

重慶方面，高三初三、中職畢業年級4月20日開學復課；小學四年級至六年級、初高中其他年級4月27日開學；小學一年級至三年級、中職其他年級5月上旬開學。

四川的高三包括報名參加高考的中等職業學校畢業年級學生4月1日開學；初三年級4月7日開學，高校開學時將另行通知。

目前僅剩湖北省沒有確定具體的開學時間。

新冠肺炎 開學日

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