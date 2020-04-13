首條跨省環線 成渝貴環鐵開通

12日10時31分，隨著重慶西經成都南、貴陽北至重慶西的C6014次列車緩緩駛出車站，中國大陸首條跨省環線動車最後一塊拼圖正式補全。這條連接了大陸西南地區兩省一市的環線動車，或將為該區域打開新一輪的經濟紅利。

中新社報導，成渝貴環線鐵路的全線運營總長超過1290公里，全程運行時間約8小時。成都、重慶、貴陽三地分別以始終點站各自開行動車。10日和11日，成渝貴環線已分別開通了以成都和貴陽為起終點的兩趟動車。12日開行的C6014次列車呈逆時針方向經由成渝高鐵、成貴高鐵、渝貴鐵路運行，列車12時18分抵達成都南站、16時01分抵達貴陽北站、18時35分返回重慶西站。

在成渝貴環線鐵路通車之前，中國大陸已開行過海南環島高鐵、山東省內環形高鐵等環形高鐵線路。和上述環形高鐵相比，成渝貴環線動車線路不局限在單一省分中，而是在四川、重慶、貴州三個省級行政區之間跨省成環。2015年12月開通運營的成渝高鐵、2018年1月通車的渝貴鐵路和2019年12月正式全線貫通的成貴高鐵，為跨省環線動車的開通提供了可能。

大陸首條跨省環線動車最後一塊拼圖正式補全，4月12日「川渝貴」省際環線動車組重慶首發列車發車。 新華社

據中國鐵路成都局集團公司數據顯示，2019年四川、重慶、貴州三地短途客流增幅達13%。2020年初統計數據顯示，成渝高鐵、成貴客運專列、渝貴鐵路客運專列3條鐵路線日均客流合計超過25萬人次。

成渝貴環線鐵路的通車，將曾經兩三日才能走完的路程縮減到8小時，讓「上午在成都看熊貓，下午到貴陽吃酸湯魚，晚上去重慶賞夜景」變成可能。成都、重慶、貴陽這三座位於中國大陸西南地區的中心城市，也因為成渝貴環線鐵路的連接，為彼此合作搭建了一個新通道。

「成渝貴環線的開通，縮短了西部三個核心城市之間的通勤時間，三個城市之間可以共享公共服務，共享市場空間，優化資源配置。這必將促進西部三城融合發展，在西部地區形成具有國際影響的重要增長極。」重慶工商大學經濟學院院長李敬說。

「跨省環線高鐵的開通，將經濟發展由點線擴展到面，從樞紐經濟、通道經濟，擴大到高鐵線路網的網絡經濟。」李敬說，成渝貴環線上的節點城市可通過諸多交通網，擴大各自的經濟覆蓋面、影響面，從而拉動經濟發展。