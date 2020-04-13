首條跨省環線 成渝貴環鐵開通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸首條跨省環線動車最後一塊拼圖正式補全，4月12日「川渝貴」省際環線動車組重慶首發列車發車。 新華社
大陸首條跨省環線動車最後一塊拼圖正式補全，4月12日「川渝貴」省際環線動車組重慶首發列車發車。 新華社

12日10時31分，隨著重慶西經成都南、貴陽北至重慶西的C6014次列車緩緩駛出車站，中國大陸首條跨省環線動車最後一塊拼圖正式補全。這條連接了大陸西南地區兩省一市的環線動車，或將為該區域打開新一輪的經濟紅利。

中新社報導，成渝貴環線鐵路的全線運營總長超過1290公里，全程運行時間約8小時。成都、重慶、貴陽三地分別以始終點站各自開行動車。10日和11日，成渝貴環線已分別開通了以成都和貴陽為起終點的兩趟動車。12日開行的C6014次列車呈逆時針方向經由成渝高鐵、成貴高鐵、渝貴鐵路運行，列車12時18分抵達成都南站、16時01分抵達貴陽北站、18時35分返回重慶西站。

在成渝貴環線鐵路通車之前，中國大陸已開行過海南環島高鐵、山東省內環形高鐵等環形高鐵線路。和上述環形高鐵相比，成渝貴環線動車線路不局限在單一省分中，而是在四川、重慶、貴州三個省級行政區之間跨省成環。2015年12月開通運營的成渝高鐵、2018年1月通車的渝貴鐵路和2019年12月正式全線貫通的成貴高鐵，為跨省環線動車的開通提供了可能。

大陸首條跨省環線動車最後一塊拼圖正式補全，4月12日「川渝貴」省際環線動車組重慶首發列車發車。 新華社
大陸首條跨省環線動車最後一塊拼圖正式補全，4月12日「川渝貴」省際環線動車組重慶首發列車發車。 新華社

據中國鐵路成都局集團公司數據顯示，2019年四川、重慶、貴州三地短途客流增幅達13%。2020年初統計數據顯示，成渝高鐵、成貴客運專列、渝貴鐵路客運專列3條鐵路線日均客流合計超過25萬人次。

成渝貴環線鐵路的通車，將曾經兩三日才能走完的路程縮減到8小時，讓「上午在成都看熊貓，下午到貴陽吃酸湯魚，晚上去重慶賞夜景」變成可能。成都、重慶、貴陽這三座位於中國大陸西南地區的中心城市，也因為成渝貴環線鐵路的連接，為彼此合作搭建了一個新通道。

「成渝貴環線的開通，縮短了西部三個核心城市之間的通勤時間，三個城市之間可以共享公共服務，共享市場空間，優化資源配置。這必將促進西部三城融合發展，在西部地區形成具有國際影響的重要增長極。」重慶工商大學經濟學院院長李敬說。

「跨省環線高鐵的開通，將經濟發展由點線擴展到面，從樞紐經濟、通道經濟，擴大到高鐵線路網的網絡經濟。」李敬說，成渝貴環線上的節點城市可通過諸多交通網，擴大各自的經濟覆蓋面、影響面，從而拉動經濟發展。

高鐵 列車

延伸閱讀

新竹縣高鐵水圳公園區塊考評奪冠 楊文科：路平是重點

民眾出門意願低 高捷乘客減三成九、國道小客車也少了

竄改高鐵系統退票詐款 駭客一審判6個月

無視禁令！妹子IG高調發限動「偏要在高鐵吃東西」 網全怒了

相關新聞

河北雲端馬拉松 5萬人跑1周

一場「雲端馬拉松」12日在河北石家莊開幕。參賽者使用跑步軟件記錄下跑步數據，在任意地點單次完成報名所選項目的跑步里程後，將成績截圖上傳即可獲得電子完賽證書。疫情之下，民眾掀起「雲健身」熱潮。中新社報導，2020石家莊馬拉松春季賽（雲端馬）線上開幕式12日在河北石家莊舉辦，該開幕式還原了線下馬拉松賽事開幕式場景。主辦方河北野人體育文化發展有限公司總經理李桐介紹，本次賽事設置了很多組別，適合各年齡段的專業或非專業跑者，「甚至可以全家人一起在家鍛煉」，希望通過線上賽事，引導更多民眾參與運動，傳播健康理念。

首條跨省環線 成渝貴環鐵開通

12日10時31分，隨著重慶西經成都南、貴陽北至重慶西的C6014次列車緩緩駛出車站，中國大陸首條跨省環線動車最後一塊拼圖正式補全。這條連接了大陸西南地區兩省一市的環線動車，或將為該區域打開新一輪的經濟紅利。

雲南擬砸1兆人民幣 蓋78高速公路

中共雲南省委宣傳部官方微信「雲南發布」11日發布消息，2020年至2025年，雲南將開工建設高速公路項目78個，里程6024公里，總投資10241億元（人民幣，下同），並實現沿邊高速公路全線貫通。

北京大興國際機場 第二批轉場啟動

4月12日9時43分，隨著中國南方航空CZ8847航班從北京大興國際機場起飛前往成都，標誌著北京大興國際機場2020年第二批轉場工作正式啟動。

上海花卉市場 開門迎客

上海市的鮮花批發市場國際花藝時代廣場，在防疫的同時，逐漸恢復市場經營。目前市場90%的商戶已開門迎客，銷量逐步回升。

兩岸微流行／「鍾南山」熱賣 侵權惹議

大陸知名抗疫專家鍾南山在這次新冠肺炎疫情中扮演要角，受民眾喜愛。有大陸商人把商機瞄準在鍾南山身上，推出鍾南山公仔，要價不斐。不過，這也引發侵犯肖像權等質疑與批評。

傳染疫者跳海自殺汙染海水 廣東村民爆搶購食鹽

新冠肺炎疫情持續升高，美國成為重災區，為全球死亡人數最多的國家。大陸近日於網上流傳一段影片，內容指「美國許多新冠患者都跳...

強制檢查增外交風波 廣東：外國人須接受檢測

新冠疫情「境外輸入」個案增加，廣州近期對當地居住的非洲籍人士力強防控。有三名奈及利亞男子近日在廣州因在公共地方沒戴口罩，...

港人不顧防疫禁令 復活節假期公共場所現人潮

香港為防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，禁止4人以上群聚，然而許多人仍違反禁令，香港海灘、渡輪...

張文宏：所有國家控制好疫情 才能一起過好日子

新冠肺炎蔓延全球，各國經濟、民生受重創，上海抗疫專家、復旦大學附屬華山醫院感染科教授張文宏表示，所以需要全世界一起抗擊疫...

涼山森林火災調查公布 11歲男孩點火熏松鼠所導致

四川省木里藏族自治縣政府辦公室官方微博12日公布，發生在今年3月28日涼山森林火災調查結果，是一名11歲男童用打火機點燃...

飯後追逐樂極生悲 3歲童筷子插腦險喪命

上海一名3歲男童飯後拿著筷子，與姊姊追逐玩耍，不料跌倒，筷子直插入腦部，緊急送院經過5個半小時手術，才成功拆除了這枚腦中...

熱門新聞

飯後追逐樂極生悲 3歲童筷子插腦險喪命

「武漢日記」方方：極左對我攻擊「跟文革時差不多」

陸企裁員潮 海信集團驚傳裁員萬人坦承形勢嚴峻

製造商撤退中國… 這兩國霸氣說要出搬家費

「鄂州沒什麼多大的官」 市委書記開會直播出來了

人民日報批綠營：「以疫謀獨」不可能得逞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。