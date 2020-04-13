北京大興國際機場 第二批轉場啟動

4月12日9時43分，隨著中國南方航空CZ8847航班從北京大興國際機場起飛前往成都，標誌著北京大興國際機場2020年第二批轉場工作正式啟動。

中新社報導，大興機場4月12日起開始的第二批轉場僅涉及南航一家航空公司。4月12日至5月2日，南航將把50%的在北京航班量轉場至大興機場，是南航轉場大興機場計畫中規模最大的一次。加上2019年首批轉場的10%在京航班，南航累計轉場比例將達60%。按計畫，2021年3月南航往返北京航班將全部轉場至大興機場運行。

截至目前，在大興機場運行的大陸國內航空公司已達10家。大興機場表示，進一步加強與各航空公司、空管等轉場相關單位協作，積極做好資源配置、預案制定、人員培訓、專項運行演練、應急處置保障等相關工作，確保航班轉場運行萬無一失。

在疫情防控方面，大興機場成立疫情防控工作領導小組及專項工作組，分別從旅客防控、員工防控、物資運輸、綜合物資、宣傳督導、安全運行等方面，全面做好疫情防控工作。目前，大興機場航站樓完成22台新型測溫設備加裝，新型測溫設備集非接觸式體溫檢測、智能人臉識別、自動校正功能為一體，可便捷、安全、快速地進行體溫篩查。

為了提供旅客智慧、便捷的一站式出行體驗，大興機場APP已上線試運行。大興機場APP內容涵蓋航班、交通、出行指南、商業藝術攻略等信息。

無縫隙銜接、零距離換乘是旅客從大興機場城市航站樓草橋站到大興機場最直接的感受。目前，草橋站設有4個人工值機櫃檯，可辦理南方航空、東方航空、中國國航、中國聯合航空、首都航空、河北航空和廈門航空等值機和行李託運業務，旅客可以在航班起飛前2小時至6小時區間內辦理航班值機和行李託運。