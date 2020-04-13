雲南擬砸1兆人民幣 蓋78高速公路

中共雲南省委宣傳部官方微信「雲南發布」11日發布消息，2020年至2025年，雲南將開工建設高速公路項目78個，里程6024公里，總投資10241億元（人民幣，下同），並實現沿邊高速公路全線貫通。

中新社報導，雲南處在中國大陸西南的雲貴高原之上，境內有橫斷山、烏蒙山等山脈，高山峽谷縱橫。為補齊高速公路建設短板，雲南決定在縣域高速公路「能通全通」工程基礎上，啟動實施縣域高速公路「互聯互通」工程。

計畫到2025年，雲南高速公路通車里程接近1.5萬公里；到2028年，縣域高速公路「互聯互通」工程實施完成，全省高速公路通車里程達到1.72萬公里，實現127個縣（市、區）通高速公路，高速公路服務雲南高質量跨越式發展的承載力、集散力、輻射力進一步增強。

雲南計畫在2020年開工建設18個項目802公里，2023年建成通車；2021年開工建設18個項目1559公里，2024年建成通車；2022年開工建設14個項目1303公里，2025年建成通車；2023年開工建設11個項目777公里，2026年建成通車；2024年開工建設10個項目805公里，2027年建成通車；2025年開工建設7個項目778公里，2028年建成通車。

其中，將著力解決沿邊地區公路等級總體偏低、連接不暢等問題，補齊幹線、增支線，在加快推動瑞麗—孟連、猛醒—江城—綠春等沿邊高速公路項目的基礎上，實施孟連—猛海、河口—馬關等4個高速公路項目，里程363公里，投資617億元，實現沿邊高速公路全線貫通，推動沿邊開放經濟帶發展。