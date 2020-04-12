強制檢查增外交風波 廣東：外國人須接受檢測

新冠疫情「境外輸入」個案增加，廣州近期對當地居住的非洲籍人士力強防控。有三名奈及利亞男子近日在廣州因在公共地方沒戴口罩，被當地執法人員扣查護照，引發外交風波。廣東省公安廳常務副廳長楊日華今日表示，疫情防控期間，在粵外國人必須接受新冠肺炎調查、檢驗、採集樣本、隔離治療等預防控制措施，否則可驅逐出境。

據星島網，美國駐廣州領事館昨日發布警示稱，廣州當地官員多次強制要求「非裔人士接觸者」隔離和接受檢測，亦有非裔美國人反映，當地一些商家和旅館拒絕和他們做生意。領事館建議非裔美國人避免前往廣州。美國國務院發言人表示，這種對在中國生活和工作的非洲人的「逼害虐待」，不禁令人想到中非夥伴關係其實有多麼空洞。

據新浪微博影音顯示，三名奈及利亞男子近日在廣州疑似因在公共地方沒戴口罩，一度被當地執法人員攔截及扣查護照。奈及利亞駐廣州總領事館人員聞訊趕至，和防疫人員及當地官員爭執，並奪回三本護照。據悉，

奈及利亞外長和議長十日就事件約見中共駐尼大使周平劍表達關注。中共駐奈及利亞大使館表示，周平劍觀看對方提供的手機影音後，指出影音裏中方防疫人員行為並無不妥。

廣東省公安廳常務副廳長楊日華今天表示，外國人拒不配合新冠肺炎調查，拒不配合執行集中隔離醫學觀察及隔離治療措施，或者阻礙執行職務的，公安機關將給予警告、罰款、拘留等處罰。對違反中國法律法規的外國人，公安機關還可對其違法行為作出限期出境、驅逐出境等決定，涉嫌犯罪的則依法追究刑事責任。

廣州市市長溫國輝昨天表示，據4月10日統計，目前廣州在住外國人超過3萬人，其中非洲國家人員為4553人，「受疫情影響，還有5萬多外國人尚未返穗。」

另外，網傳廣州市諾蘭精細化工有限公司前晚發出「通知」，稱日前白雲區三元里、越秀區礦泉街對1000多名非洲籍人員核酸檢測呈陽性，大量非洲籍人員更在隔離期逃離，引發關注。廣州市衛健委就此回應稱，「這肯定是假的。」白雲警方核查後證實此為謠言，並對該公司負責人戈某及員工進行了法制教育。