境外輸入創新高 中國：做好長時間因應準備

根據官方通報，中國11日新增97個新冠肺炎境外輸入病例，創下單日新高。中國國家衛健委發言人米鋒今天對此表示，在風險增大下，中國各地要做好較長時間因應境外輸入疫情的工作準備。

澎湃新聞報導，中國國務院聯防聯控機制今天舉行記者會，米鋒指出，這項數字顯示，2019冠狀病毒疾病（Covid-19，新冠肺炎）的境外輸入風險持續增大，為入境城市帶來壓力。

米鋒強調，各地要做好較長時間因應境外疫情輸入的工作準備，進一步提升檢測和救治能力。

綜合中國媒體報導，11日中國新增的新冠肺炎確診病例中，至少72例為俄羅斯輸入病例，且均為中國籍。其中51例在上海，21例在黑龍江。

同一天，中國全境也新增新冠肺炎疑似病例49例，均為境外輸入病例。其中上海43例、黑龍江3例、內蒙古2例、吉林1例。

央視新聞引述俄羅斯防疫官網報導，據官方今天通報，俄羅斯11日新增的新冠肺炎確診病例多達2186例，創下單日新高。累積確診病例則達1萬5770例。