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涼山森林火災調查公布 11歲男孩點火熏松鼠引發
四川省木里藏族自治縣政府辦公室官方微博12日公布，發生在今年3月28日涼山森林火災調查結果，是一名11歲男童用打火機點燃松針，想用煙熏洞內松鼠時不慎引發火災，造成19人遇難。
北京晚報報導，四川省木里藏族自治縣政府辦公室曾於3月30日通報，3月28日21時許，四川涼山木裡縣喬瓦鎮鋤頭灣村與項腳鄉項腳村交界處發生森林火災，火線長約20公里，滅火力量共2182人和3架森林航空消防直升機採取地空配合全力撲救。
然而大火迅速蔓延至瀘山，危及西昌市區，31日凌晨1時30分，聯合指揮部接到火場滅火人員報告，寧南縣組織的專業打火隊21人在一名當地嚮導帶領下，去往瀘山背側火場指定地點集結途中失聯。
搜救隊伍隨後發現有19人不幸遇難，其中18名為打火隊員，1名為當地嚮導。
直到4月8日17時，大火才完全撲滅，火場轉入清理看守階段。火場面積目測約270公頃。
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