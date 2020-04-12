涼山森林火災調查公布　11歲男孩點火熏松鼠引發

被指控性侵未成年養女4年的山東煙台傑瑞集團鮑姓高管在被集團免職後，昨天又被西南政法大學解除兼職研究員的聘任。鮑姓高管再被媒體扒出，9年前曾撰文批評中國對幼女性侵害的打擊不足，還呼籲盡速立法，「避免給有特權的人物以可乘之機」。

2020-04-11 14:59