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飯後追逐樂極生悲 3歲童筷子插腦險喪命
上海一名3歲男童飯後拿著筷子，與姊姊追逐玩耍，不料跌倒，筷子直插入腦部，緊急送院經過5個半小時手術，才成功拆除了這枚腦中的定時炸彈。
星島日報報導，事發在9日晚間7時半，3歲半的浩浩（化名）剛吃完晚飯，拿著筷子和姊姊在家追逐玩耍，不慎跌倒，面部著地，手中的筷子從他的上唇內牙床外經過鼻腔直插腦部，因為巨大的衝擊力，筷子折斷，大約一半都留在了顱內。
父母急忙抱起浩浩直奔醫院，經過兩次轉院，由於情況緊急，還來不及等到檢查報告出來，就轉到上海市兒童醫院，10日凌晨3時多，距離筷子插進腦部已有8小時。
頭部CT（電腦斷層掃描）及CTA（血管造影）發現，折斷的筷子已經插入浩浩顱內5公分深，處於大腦前動脈和眼球之間。
經過長達5個半小時的手術，由鼻腔終於順利取出腦中這根長達5公分的殘餘筷子，現已轉至外科重症監護室繼續治療。
專家建議，應與孩子訂好規矩，吃飯時不能看電視，更不能舉著筷子、叉、湯勺等物跑來跑去，以免發生意外。
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