非裔男沒戴罩被廣州警扣護照 奈方外交代表嗆警挨轟

來源：YouTube

三名奈及利亞男子近日疑因在廣州街頭沒戴口罩，被當地執法人員收繳護照，一名自稱奈國外交代表的黃衣男子到場不僅奪走護照，並嗆警方「為何拘捕」。這段視頻引發中國網民怒批官方對外國人太軟弱，非盟及奈國則要求中國政府介入保障非洲公民的權益。

香港01報導，微博11日流傳一段視頻，三名奈及利亞人被廣州防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離，並扣留護照。一名疑似奈及利亞駐廣州總領事的黃衣男子趕到現場，伸手向幾名穿防護服的防疫人員索要護照，並喝斥「把所有護照都還給我」，隨後黃衣男毫不客氣地從防疫人員手中奪回三本護照，並轉頭向另外三名非裔人士反覆確認人數及護照數目。

另一段影片中，上述奪走護照的黃衣男子指着一名身穿西服的中國男子，不斷用英文向對方表示，自己是外交代表，對方也用英文應聲表示同意。之後黃衣男質問為何要「拘捕」幾名他們的國民，並說「你正在拘捕他們，你們是警察」。中國男子則用英文反問「誰被拘捕了？被拘捕的人在哪？」黃衣男不斷大聲重複上述說法，又表示「你正打算拘捕」，其他在場非裔人士也在場附和。不過影片就沒有交代事件前因後果。

影片在微博引發熱議，不少中國網民批評視頻中奪取護照的非裔男子，不尊重中國防疫措施和法律制度，也批評中國官方對外國人態度軟弱。有網民嘲諷「奈及利亞好大的官威」。

有網民在奈及利亞外長奧尼亞馬（Geoffrey Onyeama）的個人推特轉貼了相關視頻。奧尼亞馬昨天發文表示，10日已約見中國大使周平劍，就廣州發生涉嫌不當對待奈及利亞公民一事，並要求中國政府介入調查。

法廣報導，非洲聯盟主席穆薩-法基-馬哈馬特表示，已召見中國駐非盟使團團長劉豫錫大使，表達「嚴重關切」。美國國務院也對中國出現「政府行為針對非洲人的仇外現象」表示譴責。

據廣州衛健委官方通報，截至4月8日，廣州市共有九宗來自奈及利亞的輸入病例，及三宗奈及利亞輸入病例的關聯病例。另據CNN報導，廣州當地的非裔近日即使沒有任何旅遊或接觸史，也要接受檢測，隔離結束後未感染，也遭酒店拒絕入住，只能流落街頭。

中國外交部發言人趙立堅7日曾表示，中方依法保障在華外國公民的合法權益，所有在華外國人也都應嚴格遵守相關法律和各地疫情防控的相關規定。