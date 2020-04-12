快訊

地牛東部翻身 台灣西部也感受到2級震度

衝撞新北超商1女子傷 計程車司機肇逃疑酒駕被抓回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

非裔男沒戴罩被廣州警扣護照 奈方外交代表嗆警挨轟

世界日報 / 中國新聞組／廣州12日電

來源：YouTube

三名奈及利亞男子近日疑因在廣州街頭沒戴口罩，被當地執法人員收繳護照，一名自稱奈國外交代表的黃衣男子到場不僅奪走護照，並嗆警方「為何拘捕」。這段視頻引發中國網民怒批官方對外國人太軟弱，非盟及奈國則要求中國政府介入保障非洲公民的權益。

香港01報導，微博11日流傳一段視頻，三名奈及利亞人被廣州防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離，並扣留護照。一名疑似奈及利亞駐廣州總領事的黃衣男子趕到現場，伸手向幾名穿防護服的防疫人員索要護照，並喝斥「把所有護照都還給我」，隨後黃衣男毫不客氣地從防疫人員手中奪回三本護照，並轉頭向另外三名非裔人士反覆確認人數及護照數目。

另一段影片中，上述奪走護照的黃衣男子指着一名身穿西服的中國男子，不斷用英文向對方表示，自己是外交代表，對方也用英文應聲表示同意。之後黃衣男質問為何要「拘捕」幾名他們的國民，並說「你正在拘捕他們，你們是警察」。中國男子則用英文反問「誰被拘捕了？被拘捕的人在哪？」黃衣男不斷大聲重複上述說法，又表示「你正打算拘捕」，其他在場非裔人士也在場附和。不過影片就沒有交代事件前因後果。

影片在微博引發熱議，不少中國網民批評視頻中奪取護照的非裔男子，不尊重中國防疫措施和法律制度，也批評中國官方對外國人態度軟弱。有網民嘲諷「奈及利亞好大的官威」。

有網民在奈及利亞外長奧尼亞馬（Geoffrey Onyeama）的個人推特轉貼了相關視頻。奧尼亞馬昨天發文表示，10日已約見中國大使周平劍，就廣州發生涉嫌不當對待奈及利亞公民一事，並要求中國政府介入調查。

法廣報導，非洲聯盟主席穆薩-法基-馬哈馬特表示，已召見中國駐非盟使團團長劉豫錫大使，表達「嚴重關切」。美國國務院也對中國出現「政府行為針對非洲人的仇外現象」表示譴責。

據廣州衛健委官方通報，截至4月8日，廣州市共有九宗來自奈及利亞的輸入病例，及三宗奈及利亞輸入病例的關聯病例。另據CNN報導，廣州當地的非裔近日即使沒有任何旅遊或接觸史，也要接受檢測，隔離結束後未感染，也遭酒店拒絕入住，只能流落街頭。

中國外交部發言人趙立堅7日曾表示，中方依法保障在華外國公民的合法權益，所有在華外國人也都應嚴格遵守相關法律和各地疫情防控的相關規定。

護照 奈及利亞

延伸閱讀

聯盟計畫4月發全額薪資 5月後視疫情而定

新冠肺炎疫情 移工經濟重創

與灰狼老闆關係不佳 賈奈特：沒興趣退休球衣

NBA／維持球員狀態 快艇、湖人計畫雲端合練

相關新聞

拒為外出務工村民簽健康證 村幹部：手能吃飯不能簽字

河南南陽陸營鎮徐營一名董姓村支部書記，以「手可以吃飯，但不能簽字」為由，拒絕為一位村民簽外出務工的健康證明，還稱不簽字坐在辦公室是「等著發工資」。鎮紀委認為董某言語不當，給予誡勉。不少網友對處分叫好，也有網友認為視頻斷章取義，為董某叫屈。

「鄂州沒什麼多大的官」 市委書記開會直播出來了

「為什麼當了幹部沒幾天，我們就染上了一些不好的習氣？說話腆個肚子，背著手，哼啊哈的，群眾看著就煩。」湖北鄂州近日召開全市作風建設大會，市委書記王立在面對全網直播時，痛斥幹部作風之弊。

濃煙沖天！解放軍075兩棲攻擊艦傳火警 未知傷亡

中國解放軍海軍首艘「國產」的075型兩棲攻擊艦，網上瘋傳11日在上海滬東造船廠發生火災，現場冒出熊熊黑煙。火勢隨後獲控制，但流出照片顯示機庫與船艉已完全焦黑，疑是起火點。中國官方未證實有關消息，微博和微信所有相關圖文則已刪除。

連假第二天…港人搶出門「喘氣」 海灘、街市人擠人

新冠肺炎疫情未止，全城抗疫期間遇上一連四天的復活節長假，不少香港市民在假期第二天繼續出遊，其中郊野公園及海灘成為熱點。不少市民沒有戴上口罩，更有巿民超過四人結伴出行，違反「限聚令」規定。而在市區的菜市場、超市和商場等，也是人山人海。

高管涉姦養女遭起底 9年前撰文催生幼女性侵立法

被指控性侵未成年養女4年的山東煙台傑瑞集團鮑姓高管在被集團免職後，昨天又被西南政法大學解除兼職研究員的聘任。鮑姓高管再被媒體扒出，9年前曾撰文批評中國對幼女性侵害的打擊不足，還呼籲盡速立法，「避免給有特權的人物以可乘之機」。

涼山森林火災調查公布　11歲男孩點火熏松鼠引發

四川省木里藏族自治縣政府辦公室官方微博12日公布，發生在今年3月28日涼山森林火災調查結果，是一名11歲男童用打火機點燃...

飯後追逐樂極生悲 3歲童筷子插腦險喪命

上海一名3歲男童飯後拿著筷子，與姊姊追逐玩耍，不料跌倒，筷子直插入腦部，緊急送院經過5個半小時手術，才成功拆除了這枚腦中...

非裔男沒戴罩被廣州警扣護照 奈方外交代表嗆警挨轟

三名奈及利亞男子近日疑因在廣州街頭沒戴口罩，被當地執法人員收繳護照，一名自稱奈國外交代表的黃衣男子到場不僅奪走護照，並嗆警方「為何拘捕」。這段視頻引發中國網民怒批官方對外國人太軟弱，非盟及奈國則要求中國政府介入保障非洲公民的權益。

「武漢日記」方方：極左對我攻擊「跟文革時差不多」

武漢女作家方方在封城期間寫下的日記曾在大陸網路上引起關注，日記的德文版和英文版將在海外出版，並已開始在網路上預售。不過，...

鍾南山涼茶、火神山烤魚…惡意註冊商標又來了！

新冠肺炎疫情爆發以來，大陸又開始出現蹭疫情熱度的商標註冊申請，與疫情有關的關鍵字，幾乎都被利用...

南京啟動「四新」行動 試行2.5天休息制度

南京市戰疫情擴內需穩增長「四新」行動動員部會11日舉行，會上公佈了新基建、新消費、新產業、新都市等四個行動計畫，並試行2...

高管性侵養女兩度立案沒下文 煙台警方組專班調查

警方偵辦山東煙台傑瑞集團鮑姓高管涉嫌性侵養女案，2019年4月曾立案，後因「沒有犯罪事實」撤銷，去年10月重啟偵查至今半年沒有下文，引發質疑。對此，煙台市公安局今日凌晨表示已成立工作專班調查，接受社會各界監督。

熱門新聞

「武漢日記」方方：極左對我攻擊「跟文革時差不多」

彭博資訊專欄／顧客沒錢花…科技業新危機

「鄂州沒什麼多大的官」 市委書記開會直播出來了

製造商撤退中國… 這兩國霸氣說要出搬家費

人民日報批綠營：「以疫謀獨」不可能得逞

陸企惡意註冊商標 打名人牌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。