「鄂州沒什麼多大的官」 市委書記開會直播出來了

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「為什麼當了幹部沒幾天，我們就染上了一些不好的習氣？說話腆個肚子，背著手，哼啊哈的，群眾看著就煩。」湖北鄂州近日召開全市作風建設大會，市委書記王立在面對全網直播時，痛斥幹部作風之弊。

鄂州今年第一個全市性大會—2020年作風建設暨2019年度綜合考評通報大會，在4月11日召開，並進行網絡直播。

北京日報旗下微信公眾號長安街知事報導，日前引發廣泛關注的「派出所亂發捐贈物資事件」也被提及。當地披露，街道工作人員竟然先領物資，剩餘、殘缺不全的才會發給一線。

官方隨後發布調查結果，承認鄂城區鳳凰街道、鳳凰派出所存在違規分配和領取捐贈生活物資，決定免去街道黨工委書記、鄂城區發改局局長職務，派出所所長停職。

王立提到上述事件時痛斥：雖然東西不值錢，但當時的負面輿情，動搖了艱苦情況下防疫抗疫的群眾基礎。

除了亂發捐贈物資所暴露出的問題，王立還指出一些幹部忘掉初心所產生的做派作風問題。「我們不就是來自於土地、農村嗎？為什麼當了幹部沒幾天，我們就染上了一些不好的習氣？說話腆個肚子、背著手、哼啊哈的，群眾看著就煩。」王立在直播中說，鄂州就沒有什麼多大的所謂的官，都是服務員。最大的就是個基層黨委書記，基層政府的市長，哪兒那麼大的味？

王立的說法在網上引起議論，有聲音表示，「這話說得接地氣」、「杜絕官本位思想」，但也有嘲諷稱作秀「看來都急著去武漢當市長」。

公開資料顯示，王立出生於1966年4月，山東壽光人。他曾任武漢市城建委主任、武昌區委書記、武漢副市長等職。2016年8月，改任鄂州市長，並於2年後接任市委書記一職。