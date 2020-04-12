拒為外出務工村民簽健康證 村幹部：手能吃飯不能簽字

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河南南陽陸營鎮徐營一名董姓村支部書記，以「手可以吃飯，但不能簽字」為由，拒絕為一位村民簽外出務工的健康證明，還稱不簽字坐在辦公室是「等著發工資」。鎮紀委認為董某言語不當，給予誡勉。不少網友對處分叫好，也有網友認為視頻斷章取義，為董某叫屈。

封面新聞報導，4月7日，網路流傳一段視頻，視頻中，河南南陽陸營鎮徐營村支部書記董某坐在辦公椅上，拒絕給外出務工的梁姓村民簽健康證明。董某稱自己手可以吃飯，但不能簽字。村民質問：「那你坐在這裡幹什麼？」董某回答：「坐這兒等著發工資。」

南陽市臥龍區委宣傳部9日通報，經查視頻反映內容屬實。4月7日上午，村民梁某與鄰居王某因宅基地糾紛，梁某對進出道路進行封堵，經村幹部調解無效，報警並報鎮村建部門處理。

下午，梁某因外出務工，需村支部書記在健康證明上簽字，因宅基地糾紛正在處理，且道路封堵嚴重，影響群眾正常出行，村委告知梁某作為當事人，宜待糾紛處理並消除對其他群眾影響之後再外出，但梁某堅持要村委出具證明並蓋章，村支書董某才以視頻中的方式拒絕為梁某簽字。

通報中稱，董某作為支部書記，對待群眾方法簡單、態度生硬、言語不當，在群眾中造成了不良影響。經鎮紀委研究決定，給予其誡勉談話處理。

鎮紀委處分一出，隨即引發網友兩派論戰。支持誡勉處分的網友一片叫好，並質疑「誰給了他權利？」「基層哪一個都不是這樣子的，有點大驚小怪了」，「態度如此惡劣，處分只有這樣？應給予通報批評，並道歉」。

另一派網友則認為，董某不簽健康證明事出有因。 有網友說，「村幹部態度是不太禮貌，但處理的沒有錯，我要是村幹部，我這手也是只能吃飯不能簽字。除非你把堵人門口的東西拉走，恢復村裡交通再讓你走」，「封路的事情沒處理好就要出外打工，當然不給你簽字了。我覺得這村幹部挺有責任心的」。

也有網友質疑，村支書不是專業醫護人員，如何能正確的簽發健康證明？